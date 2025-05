U proseku, stopa nezaposlenosti za ovu godinu iznosiće 6,3 odsto i to je najviše od 2011. godine. Posebno zabrinjava nezaposlenost mladih od 15 do 25 godina starosti, a koja je u poslednje dve godine porasla za 22 odsto. Razlog tome je što mnoge kompanije raspisuju manje radnih mesta, pa to dodatno otežava ulazak mladih na tržište rada.