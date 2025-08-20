SRBI NEKAD JURILI DA OVO RADE, A DANAS OSTAJU BEZ POSLA! Jedan sektor u Nemačkoj smanjuje radnu snagu, šteta je ogromna
Metalski i elektrotehnički sektor nemačke industrije nastavlja da smanjuje broj radnih mesta - samo u junu je ukinuto skoro 14.000 radnih mesta. Prema podacima sindikata poslodavaca u ovim sektorima, u prvoj polovini godine broj ukinutih radnih mesta porastao je na 76.000, javlja nemačka novinska agencija (DPA).
- Poslovanje u Nemačkoj je pod ogromnim teretom troškova energije, poreza, socijalnih davanja i birokratije - rekao je lider udruženja Lars Kremer.
Pored toga, tu su i problemi globalne ekonomije, poput američkih carina, dodao je. U celoj Nemačkoj, u metalskoj i elektrotehničkoj industriji u junu je bilo zaposleno 3,82 miliona ljudi, odnosno 104.000 manje nego 12 meseci ranije. Od 2023. godine, broj smanjenja broja radnih mesta će se povećati na čak 154.000.
Sa svakim smanjenjem broja radnih mesta, Nemačka gubi 100.000 evra dodate vrednosti godišnje, saopštilo je udruženje. „U poređenju sa 2019. godinom, danas imamo skoro 25 milijardi evra manje.“
BiznisKurir/Poslovni dnevnik