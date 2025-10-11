Slušaj vest

Britanski preduzetnik Ben Askins upozorava kandidate za posao da ne nasedaju na lepo sročene oglase za radna mesta jer upravo u njima često leže skriveni znakovi da je reč o toksičnom radnom okruženju.

Iza naizgled privlačnih fraza poput "dinamičan tim" ili "rad u izazovnom okruženju" mogu se kriti problemi kao što su preopterećenje poslom, loše rukovođenje ili nepoštovanje zaposlenih. Askins, koji već godinama proučava korporativnu kulturu i ponašanje menadžera, otkriva četiri ključna upozorenja u opisu posla koja bi trebalo da upale "lampicu upozorenja" svakom kandidatu.

Askins je suosnivač londonske kompanije "Gaia". Ranije, 2013. godine, bio je suosnivač digitalne marketinške agencije "Verb Brands", koja je 2022. prodata kompaniji "Croud" za nepoznat iznos. Autor je knjige "Moj šef je idiot: Strategije za upravljanje i napredak na bilo kom radnom mestu" (My Boss Is A Moron: Strategies to Manage Up and Thrive in Any Workplace), objavljene 30. septembra.

Prema Askinsu, u opisu posla za koji aplicirate potrebno je obratiti pažnju na sledeće četiri stvari:

zbunjujući korporativni žargon,

izostanak informacije o plati ili rasponu plate,

nejasna očekivanja od zaposlenog,

prikazivanje zakonskih obaveza kao pogodnosti za zaposlene.

Askins smatra da prisustvo jedne od ovih stavki ne mora nužno biti razlog za diskvalifikaciju, ali svakako treba da izazove oprez.

- Ako kompanija ne želi da ima jasan opis posla, to može značiti samo dve stvari – ili je nepažljiva u poslovanju, što je znak za uzbunu, ili ne razume radnu poziciju za koju je raspisala konkurs, što je problem, jer ćete kao zaposleni imati promenljive zadatke i teže ćete ostvariti uspeh - objašnjava Askins.

On dodatno upozorava na još jedan znak za uzbunu.

- Gomila nejasnih, praznih poslovnih fraza poput: "Tražimo kandidata koji nas može podići na viši nivo" ili "Ako ste neko ko razmišlja izvan okvira, ovaj posao je za vas". Svaka izjava koja se može tumačiti na više načina trebalo bi da vam bude signal da postavite više pitanja nego što dobijate odgovora - poručuje Askins.

Takođe, ako plata, ciljevi ili očekivanja nisu jasno definisani, a ono što je zakonski obavezno prikazano je kao pogodnost, to bi trebalo da upali alarm.

- To nije nešto što treba da zaslužite, već obaveza koja proističe iz zakona. Trebalo bi da možete vrlo jasno da razumete šta se od vas na poslu očekuje - dodaje Askins.

Na kraju savetuje da, kada suzite izbor poslova koji vam deluju privlačno, definišete svoje ključne pregovaračke i nepregovaračke tačke za intervju - od plate do fleksibilnosti na radnom mestu.