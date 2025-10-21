Slušaj vest

Uskoro se očekuje i početak primene e-bolovanja, što je najavljeno kao velika novina.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, najavio je skorašnje otvaranje Servisnog centra, čiji je cilj da dodatno olakša građanima korišćenje usluga elektronske uprave.

Servisni centar biće otvoren 28. oktobra u beogradskom tržnom centru "Galerija".

- Otvaramo prvi Servisni centar koji će raditi od devet ujutru do 22 uveče, sedam dana u nedelji, gde će građani moći da dođu i da se interesuju oko usluga elektronske uprave - istakao je Jovanović.

Direktor Kancelarije podsetio je da su usluge poput elektronskog upisa u vrtiće bile među prvima koje su zaživele na portalu i pokazale se kao uspešne.

- Usluge koje su vezane za upis dece u prvi razred osnovne škole ili upis u srednju školu, roditelji sve elektronski rade. Od izbora do rezultata, podnošenja žalbi i prigovora. Sve se radi elektronski - rekao je on.

Jovanović je posebnu pažnju posvetio pilot projektu e-bolovanja, navodeći da će ceo sistem postati još bolji od Nove godine.

- Sve će biti mnogo interesantnije kada od 1. januara naredne godine bude kompletna Srbija i kada poslodavci budu počeli da dobijaju doznake preko portala. Građani neće morati da budu kuriri i nose papirnu doznaku poslodavcu na ruke, nego će elektronski ta informacija ići od Doma zdravlja do poslodavca - objasnio je direktor.

Za korisnike E-uprave koji zaborave svoje podatke za prijavu (logovanje), Jovanović je ponudio nekoliko rešenja:

  • Pokretanje usluge za dobijanje nove šifre putem mejla, direktno na portalu.
  • Kontaktiranje kontakt centra E-uprave, koji radi neprekidno (24/7), za pomoć u promeni naloga ili obnavljanju šifre.
  • Poseta jednoj od preko hiljadu lokacija (šalteri Pošte Srbije, lokalne samouprave, lokalne poreske administracije ili banke) koje omogućavaju resetovanje aplikacije na telefonu.

