Slušaj vest

Sistem e-bolovanja zaživeo je u nekoliko domova zdravlja, a do kraja godine trebalo bi da ga primenjuju i svi poslodavci u Srbiji. Kako sada stoji situacija i šta pokazuje praksa u proteklih mesec dana, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja.

Foto: Kurir Televizija

- Mi smo izuzetno zadovoljni kako ovo ide, lekari su se polako navikli, u pojedinim ustanovama imamo preko 15.000 bolovanja, preko 1.000 ljudi je već poslato na komisiju, ona bolovanja duža od 30 dana. Jako smo blizu da fazno uključimo i ostale domove zdravlja u Srbiji. Sa strane Ministarstva zdravlja je sve završeno, ostaje samo povezivanje lokalnih zdravstvenih informacionih sistema sa centralnim sistemom e-bolovanja. To se radi na dnevnom nivou. Očekujem krajem ovog, početkom idućeg meseca, da će krenuti i ostale zdravstvene ustanove, pa u jednom trenutku svih 158 domova zdravlja - rekao je Radoman.

KADA SE OČEKUJE DA E-BOLOVANJE ZAŽIVI U CELOJ SRBIJI? Ministarstvo zdravlja izuzetno zadovoljno početnim rezultatima, a ovako funkcioniše ako dođe do problema Izvor: Kurir televizija

Na pitanje da li će postojati alternativni način u slučaju da sistem ne funkcioniše, Radoman je istakao da građani neće imati problema.

- Naravno, sistem je živ, on će samo digitalizovati ceo poslovni proces. Građani i dalje idu kod svog izabranog lekara, prijave zdravstveni problem, otvore bolovanje i dobiju doznake. Za sada samo ova četiri doma zdravlja imaju elektronsko bolovanje, ali očekujemo da će u narednom periodu cela Srbija biti u e-bolovanju - naglasio je.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs