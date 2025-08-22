Slušaj vest

Učiteljica iz Nemačke koja je 16 godina zaredom bila na bolovanju tužila je svog poslodavca nakon što je od nje zatražen dokaz da je bolesna, piše „The Telegraph“.

Učiteljica, čiji identitet nije otkriven zbog nemačkih zakona o privatnosti, prvi put je otišla na bolovanje 2009. godine zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Tokom narednih 16 godina, učiteljica je više puta produžavala svoje bolovanje dok je primala punu platu od obrazovnih vlasti Severne Rajne-Vestfalije, zapadnonemačke savezne pokrajine.

Prema navodima nemačkih medija, državne vlasti su počele da preispituju njeno dugotrajno odsustvo i zatražile su od učiteljice da se podvrgne lekarskom pregledu.

Učiteljica je to odbila i podnela tužbu protiv svog poslodavca tvrdeći da je taj zahtev nerazuman, prema sudskim dokumentima dostavljenim Višem upravnom sudu Severne Rajne-Vestfalije.

Sudije su odbacile žalbu i učiteljica sada mora da pristane na lekarski pregled kako bi se potvrdilo da je zaista bolesna, ukoliko želi da nastavi sa bolovanjem. Takođe je obavezna da plati sudske troškove u iznosu od 2.500 evra.

Ovaj vrlo neobičan slučaj, koji je postao poznat javnosti tek kada je učiteljica pokrenula pravni postupak protiv poslodavca, izazvao je bes sindikata učitelja u toj saveznoj pokrajini.

„Ovakvo ponašanje je šamar mojim kolegama. Nikada nisam doživeo nešto slično u celoj svojoj profesionalnoj karijeri. Ovo je zaista užasno ponašanje“, rekao je za tabloid „Bild“ Andreas Bartš, predsednik sindikata učitelja Severne Rajne-Vestfalije, koji broji 30.000 članova.

On je dodao da je ponašanje učiteljice posebno skandalozno zato što nemački zakon o radu zabranjuje školi da pronađe zamenu za nju, pa su njeni kolege morali da preuzmu dodatni posao.

„Direktor škole ne može da popuni mesto učitelja na bolovanju novim zaposlenim sa punim radnim vremenom. To znači da dodatni posao pada na teret ostalih učitelja“, rekao je.