Kompanija Sunoko, članica MK Group, organizovala je tradicionalni seminar o šećernoj repi za svoje partnere i poljoprivredne proizvođače. Tom prilikom predstavila je i rezultate, istakavši da je u svojim prerađivačkim centrima tokom 2025. godine preradila oko 1,2 miliona tona šećerne repe i proizvela 170.000 tona šećera. Iako je ovo bila druga uzastopna godina sa visokim temperaturama i malom količinom padavina, najbolji prinosi su ostvareni u Sremu sa 61 tonom po hektaru, u Bačkoj 53 tone po hektaru, dok je u Banatu prinos bio 46 tona po hektaru.

Foto: Promo





„Klimatske promene donose sve neizvesnije uslove za proizvodnju većine ratarskih kultura. Od kraja maja do sredine jula poljoprivredni proizvođači suočili su se i sa ekstremnom sušom i tropskim talasima. Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, šećerna repa se pokazala tolerantnijom od drugih ratarskih kultura i opravdala svoju titulu kraljice polja, pa se očekuje prosečan prinos od oko 54 tone po hektaru, sa sadržajem šećera od oko 16,5%, što je na nivou petogodišnjeg proseka. U odnosu na prethodni period, ove godine su puna agrotehnika i mere zaštite koje preporučuje naš Istraživačko-razvojni centar primenjene na većem delu površina, zahvaljući čemu su ostvareni izuzetni rezultati u ovako nepovoljnoj godini kada je reč o vremenskim uslovima. Fokusirani smo na širenje tehnologije kod svih proizvođača, a posebnu pažnju dajemo izboru parcele za gajenje šećerne repe i podršku uvođenju sistema za navodnjavanje, što će obezbediti stabilnost i dalji rast prinosa šećerne repe”, rekao je na seminaru Slobodan Košutić, direktor kompanije Sunoko.

Foto: Promo





„Zahvaljujući merama u okviru tehnologije koju propagira naš Istraživačko-razvojni centar, kvalitet sirovine je ove godine bio neuporedivo bolji u odnosu na prethodne dve. Svi napori u postizanju veće produktivnosti proizvodnje šećerne repe i poboljšanju kvaliteta sirovine su od presudnog značaja kako bi se obezbedila konkurentnost industrije šećera, ne samo u regionu, već i u čitavoj Evropi, zbog izuzetno niskih cena šećera sa kojima se suočavamo već duži vremenski period”, poručio je Slobodan Košutić.

„Istraživačko-razvojni centar je sa kolegama iz sirovinskog sektora nastavio rad na unapređenju i popularizaciji tehnologije proizvodnje šećerne repe. Dosadašnja znanja i postignuća su rezultat zajedničkog rada stručnjaka našeg centra i eksperata u određenim oblastima proizvodnje šećerne repe. Zajedno smo ih predstavili u Priručniku o gajenju šećerne repe koji je prezentovan na seminaru. U priručniku je predstavljena tehnologija za uspešnu proizvodnju šećerne repe, sa naglaskom na najbitnijim izazovima i njihovom rešavanju u savremenoj proizvodnji šećerne repe. Poseban deo priručnika čini deo o klimatskim promenama i stresu kod biljaka, kao i mogućim alatima za njihovo prevazilaženje”, istakao je Saša Rajačić, direktor Istraživačko-razvojnog centra.