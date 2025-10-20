Slušaj vest

Danas je odjeknula vest da je Savet Evropske unije uveo zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, što posebno pogađa našu privredu i ekonomiju, čime je jasno da je Srbija napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu.

Ova strašna odluka stupa na snagu nakon višemesečnih napora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da sankcije NIS-u ne stupe na snagu i da država ima dovoljno rezervi za mirnu i stabilnu zimu. Kako je Kurir danas preneo, mera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine, a Srbija za ovo — trenutno — nema rešenje.

Posebno se ističe problem da sa ovom odlukom Srbija može da ostane bez nafte, gasa, struje, a u krajnjoj liniji da dođe i do kolapsa ekonomije i privede.

Sve oči su sada usmerene ka predsedniku Vučiću, da li i kakvo rešenje može da nađe za ovaj problem — jer se čini da racionalnog i realnog rešenja, kako su postavljene stvari, za sada nema.

Foto: Shutterstock

Odluka Saveta Evropske unije

Savet je usvojio postepeni plan potpunog odustajanja od uvoza gasa iz Rusije, počev od 1. januara 2026. godine, na osnovu predloga Evropske komisije, ali je ostavljen prelazni period za postojeće ugovore do 1. januara 2028. godine.

- Takođe su uvedeni dodatni mehanizmi za praćenje i obaveštavanje kako bi se sprečio ulazak ruskog gasa u EU u okviru tranzitnih procedura (odnosno, kada gas prolazi kroz teritoriju EU na putu ka drugoj zemlji, bez ulaska na tržište EU) - navedeno je u dokumentu.

Savet Evropske unije takođe želi da uvede meru kojom bi se od 1. januara 2026. godine suspendovala zabrana uvoza ruskog gasa, u slučaju problema sa snabdevanjem.

- Savet EU je takođe objasnio odredbu o suspenziji, precizirajući koja kršenja bezbednosti snabdevanja mogu zahtevati privremeno ukidanje zabrane uvoza (gasa iz Rusije) ili zahtev za preliminarnom odobrenju (za uvoz gasa u EU) - navodi se u dokumentu.

Kako je Kurir preneo pisanja "Sputnik Srbija", u novom 19. paketu evropskih antiruskih sankcija, koji je trenutno u fazi usaglašavanja, očekuje se da će biti uvedene i mere protiv ruskog energetskog sektora, konkretno, zabrana uvoza prirodnog tečnog gasa iz Rusije u EU, počev od 2027. godine.