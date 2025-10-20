Slušaj vest

Savet Evropske unije je usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje.

Mera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine, prenosi "Sputnik Srbija".

Savet je usvojio postepeni plan potpunog odustajanja od uvoza gasa iz Rusije, počev od 1. januara 2026. godine, na osnovu predloga Evropske komisije, ali je ostavljen prelazni period za postojeće ugovore do 1. januara 2028. godine.

- Takođe su uvedeni dodatni mehanizmi za praćenje i obaveštavanje kako bi se sprečio ulazak ruskog gasa u EU u okviru tranzitnih procedura (odnosno, kada gas prolazi kroz teritoriju EU na putu ka drugoj zemlji, bez ulaska na tržište EU) - navedeno je u dokumentu.

Savet Evropske unije takođe želi da uvede meru kojom bi se od 1. januara 2026. godine suspendovala zabrana uvoza ruskog gasa, u slučaju problema sa snabdevanjem.

- Savet EU je takođe objasnio odredbu o suspenziji, precizirajući koja kršenja bezbednosti snabdevanja mogu zahtevati privremeno ukidanje zabrane uvoza (gasa iz Rusije) ili zahtev za preliminarnom odobrenju (za uvoz gasa u EU) - navodi se u dokumentu.

Na snazi antiruske sankcije

U novom, 19. paketu evropskih antiruskih sankcija, koji je trenutno u fazi usaglašavanja, očekuje se da će biti uvedene i mere protiv ruskog energetskog sektora, konkretno, zabrana uvoza prirodnog tečnog gasa iz Rusije u EU, počev od 2027. godine.

Istovremeno, Evropska komisija promoviše ideju o uvođenju carina na rusku naftu koja se transportuje naftovodom "Družba" u Mađarsku i Slovačku.

Bivši premijer Italije i nekadašnji šef Evropske centralne banke Mario Dragi u izveštaju pripremljenom za predsednicu Evropske komisije krajem 2024. godine konstatuje da se energetsko tržište Evropske unije, uprkos optimističnim izjavama Komisije o prevazilaženju energetske krize i uspešnoj zameni ruskih energenata, suočava sa fundamentalnim problemima, nedostatkom prirodnih resursa, dok su cene prirodnog gasa u EU četiri do pet puta više nego u SAD.