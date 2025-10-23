Slušaj vest

Sudeći prema podacima o količini amgalaže koju svaki Evropljanin godišnje ostavi u đubre, a da se samo jedan deo reciklira, ukoliko se nešto ne promeni, vremenom će nas smeće okruživati na sve strane.

U 2023. godini, u EU je generisano 79,7 miliona tona ambalažnog otpada, ili 177,8 kg po stanovniku. Iako ovo predstavlja smanjenje od 8,7 kg po glavi stanovnika u poređenju sa 2022. godinom, brojka je i dalje 21,2 kg veća nego u 2013. godini.

Najviše papira i kartona

Od ukupnog generisanog ambalažnog otpada, 40,4% je bio papir i karton, 19,8% plastika, 18,8% staklo, 15,8% drvo, 4,9% metal i 0,2% ostala ambalaža, objavio je Eurostat.

U proseku je 35,3 kg plastičnog ambalažnog otpada generisano u 2023. godini po osobi koja živi u EU. Od toga je 14,8 kg reciklirano. Količina generisanog plastičnog otpada smanjena je za 1,0 kg u poređenju sa 2022. godinom, dok je količina recikliranog plastičnog otpada povećana za 0,1 kg. Između 2013. i 2023. godine, količina proizvedenog plastičnog ambalažnog otpada povećala se za 6,4 kg po glavi stanovnika, dok se količina recikliranog otpada povećala za 3,8 kg.

Povećanje reciklaže plastičnog ambalažnog otpada

U 2023. godini, EU je reciklirala 42,1% svih proizvedenih plastičnih ambalažnih otpada, što ukazuje na povećanje stope reciklaže u poređenju sa 2013. godinom (38,2%).

Belgija je zabeležila najveću stopu reciklaže od 59,5%, zatim Letonija (59,2%) i Slovačka (54,1%).