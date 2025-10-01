Slušaj vest

Mnogi građani često rade stvari koje su zakonom zabranjene, a jedan nemački grad sada pooštrava kazne zbog toga.

U Berlinu je bacanje ili ostavljanje otpada na ulici i dalje čest problem, posebno jer se u velikim gradovima pojedinac oseća anonimnim i izostaje osećaj odgovornosti. Samo u 2023. godini nepropisno odlaganje otpada koštalo je grad oko 10 miliona evra.

Senat Berlina sredinom avgusta 2025. godine usvojio je novi katalog kazni za nepravilno odlaganje otpada, a kazne su značajno povećane:

Kazne i do 25.000 evra Bacanje opušaka: 250 evra (prethodno 55 evra)

Nečišćenje psećeg izmeta: 100–350 evra (prethodno 55 evra)

Ostaviti madrac uz ulicu: 100 evra

Ostaviti stare gume: 700 evra po komadu

Istovar građevinskog otpada do 100 kg: 25.000 evra

Pored ovih uobičajenih slučajeva, kažnjavanje se sada odnosi i na često viđenu praksu „kutija za poklanjanje“, gde ljudi ostavljaju rabljene stvari ispred kuće da bi drugi mogli da ih uzmu. Kazne za ovu aktivnost sada iznose od 300 do 1.500 evra, a u slučaju električnih uređaja čak i do 5.000 evra.

Ako primetite ilegalno odložen otpad, možete ga prijaviti nadležnim službama putem web-aplikacije MÜLLweg.

I "humanost" se kažnjava

Kao alternativa kutijama za poklanjanje pojavili su se tzv. kružni ormari, koji funkcionišu slično kao ormarići za knjige. U Münchenu ovaj koncept već funkcioniše na više lokacija, gde ljudi mogu ostavljati ili uzimati predmete.

Pravila za ovaj sistem su jasna:

- Ne pretrpavati ili zagađivati ormare

- Ostaviti samo čiste, ispravne i očuvane predmete

- Poštovati lokalne obavesti i plakate

- Korisnici i osobe koje se brinu o ormarima preuzimaju odgovornost

- Trgovci ne smeju uzimati predmete za dalju prodaju

Ova nova pravila i povećane kazne imaju cilj da smanje divlje odlaganje otpada i podstaknu građane na odgovornije ponašanje, uz poštovanje principa održivosti.