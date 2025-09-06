Slušaj vest

Neke od novina deluju gotovo neverovatno, ali ih zakon tretira ozbiljno, a kazne nisu nimalo simbolične.

Prema novom pravilniku, čak i svakodnevne, naizgled bezopasne radnje mogu vas skupo koštati:

– Oslanjanje lakta na otvoren prozor tokom vožnje može vas koštati od 85 do 338 evra

– Ako auto ostavite upaljen sa uključenom klimom, rizikujete kaznu od čak 216 do 432 evra

Klima
Uključena klima može skupo da vas košta Foto: Printscreen/TikTok

– Vožnja bez majice, što je uobičajeno tokom vrelih dana, u mestima poput Napulja i Firence može biti kažnjena sa 500 evra

– Pranje automobila na ulici može vas koštati između 105 i 422 evra

– Nepotrebno korišćenje sirene – na primer iz nervoze – može biti sankcionisano sa kaznom do 168 evra.

Takođe, uvrede upućene policajcima ili karabinjerima automatski povlače kaznu od najmanje 102 evra. Novi propisi deo su šire kampanje italijanskih vlasti za povećanje bezbednosti i očuvanje javnog reda, ali i za podizanje ekološke svesti i smanjenje buke i zagađenja.

Ako se ovog leta nađete za volanom u Italiji, obratite pažnju na sitnice koje kod kuće možda ne biste ni primetili, jer u Italiji mogu biti tretirane kao prekršaji.

BiznisKurir/RINA

