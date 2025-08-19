Slušaj vest

Počinje novi udar kazni za 350.000 vlasnika vozila u Grčkoj bez tehničkog pregleda, osiguranja ili s neplaćenim kaznama.

Obaveštenja se šalju hiljadama vlasnika vozila koji su zatečeni bez tehničkog pregleda, osiguranja ili plaćenih taksi. Provere su elektronske i niko ne može da ih izbegne, navodi grčki sajt Trikala.

Tehnologija i elektronske raskrsnice rade zajedno, a brojke govore same za sebe, približno 350.000 vlasnika vozila je otkriveno kako voze nedozvoljeno.

Prilikom prve unakrsne provere podataka u junu, zabeleženo je sledeće:

150.000 bez važećeg tehničkog pregleda,

90.000 sa neplaćenim porezom na putarinu,

hiljade sa neosiguranim vozilima.

Mnogi vlasnici se pojavljuju sa dvostrukim ili trostrukim prekršajima, dok paradoksa ne manjka pa tako imamo i vlasnike vozila koji su platili sve kazne, ali nemaju osiguranje ili obrnuto.

Prvi "padovi" se očekuju od kraja avgusta do početka septembra, dok će se inspekcije ponavljati svakih šest meseci.

Koje su kazne?

250 do 1.000 evra za neosigurana vozila,

400 evra zbog nedostatka tehničkog pregleda,

dvostruki iznosi za neplaćene putarine,

do 10.000 evra za vozila proglašena da nisu u voznom stanju ali se ipak koriste.

Vlasnici imaju pravo žalbe u roku od pet radnih dana. Ako reše preostala pitanja u roku od deset dana, kazne se brišu. U suprotnom, one ostaju i praćene su uklanjanjem registarskih tablica i ponovnom proverom registracije vozila.

U Tesaliji, gde je putovanje privatnim vozilima neophodno, a ekonomija se u velikoj meri oslanja na poljoprivredni transport, ova vest ima posebnu težinu. Poljoprivrednici i profesionalci koji kasne sa svojim tehničkim pregledom ili plaćanjem taksi rizikuju velike kazne.

Poruka grčkih vlasti je jasna, provere su sada automatske i kontinuirane. Čini se da je vreme kada je neko mogao da "pobegne" zauvek prošlo.