Propisano je da vozila moraju zadovoljiti referentne vrednosti da bi se smatrala ispravnim

Član odbora grupacije tehničkih pregleda Privredne komore Srbije, Andrija Vujačić, izjavio je da 5. jula ove godine stupaju na snagu tri odredbe pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila, a koje definišu referentne vrednosti neophodne da bi se vozila smatrala ispravnim.

Vujačić je rekao da se primena odredaba novog Pravilnika koje bi trebale da budu nadovezivanje na Pravilnik o tehničkom pregledu, odlagala već dva puta do sada.

Dodao je da je razlog odlaganja ove odredbe 2023. godine bio taj što nije krenuo sa radom Centralni informacioni sistem tehničkog pregleda (CIST), a što je prema njegovim rečima, uslov svih uslova kada je reč o stupanju na snagu novih propisa.

"Izgovor pod kojim je odloženo 2023. godine je taj, kada su u javnosti izašle kolege iz Ministarstva saobraćaja, da će u narednih šest meseci od dana kada je to odloženo, konačno zaživeti izvesni CIST, to jest Centralni informacioni sistem tehničkog pregleda", rekao je Vujačić.

Kazao je da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja, kao višim aktom u odnosu na nove pravilnike, propisano još 2018. godine da su Agencije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, pre svega Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) dužni da organizuju CIST, tako da se svi podaci sa tehničkog pregleda slivaju u bazu MUP-a.

"Ono što je postao izazov, a to je što je softver, ali ovo je potpuno neformalna informacija, konstruisan za mnogo manji broj tehničkih linija nego što u stvarnosti postoji. Sa novim propisima bilo je očekivanje da će se broj onih koji vrše pregled vozila, odnosno broj ovlašćenih organizacija, smanjiti. Međutim, on se zapravo povećao", dodao je on.

Istakao je da je danas prisutna jedna apsolutna razuđenost javnih ovlašćenja po celoj Srbiji, tako da informacioni sistem koji je trebao da se uvede, ne može da primi sve podatke sa terena.

Kada je reč o odredbama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila, prva se odnosi na ovalnost kočnica koja ne sme da bude veća od 20 odsto

"Prva odredba, koja možda najviše interesuje vozače, pre svega može da utiče na one koji su vlasnici vozila vrste M1 i N1, vozila do 3,5 tone. To je ovalnost kočionih diskova, odnosno ovalnost kočnica koja ne sme biti veća od 20 procenata. To je sad neujednačnost sile kočenja. Znači, kad vi kočite vašim vozilom, ono pravi određene vibracije", ukazao je Vujačić.

Promene i za katalizatore

Kazao je da se druga odredba odnosi na katalizatore, koja predviđa da ako je vozilo proizvedeno sa katalizatorom, ono ga mora imati na tehničkom pregledu.

Treća odredba se odnosi, kako je rekao, na priključke za merenje, odnosno kontrolne priključke za merenje pritiska u kočinom sistemu, to jest za pneumatički sistem, a koji su uglavnom na vozilima velike mase.

Govoreći o primeni odredaba, konstatovao je da je problem što postoji manjak stručno osposobljenih koji su sposobni da ih sprovedu na delu, te da je zbog toga 11. aprila Zakon o bezbednosti u saobraćaju dopunjen pravilnikom o kontrolorima tehničkog pregleda, ali da on još nije stupio na snagu.

Dodao je da je zakonom propisano da ko god vrši tehnički pregled, mora imati licencu, koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja je konačno 11. jula donelo pravilnik o kontrolorima tehničkog pregleda. Donelo je odredbe kojima se uređuje to ko može da drži obuku, šta mora da ispuni, ali još uvek nema niko ko može da drži obuku. I definisano je do koje godine je neophodno da se završi proces licenciranja", rekao je on.

Takođe, naveo je da bi se stekla licenca, kontrolor je morao da pohađa stručne obuke koje je održavao neko pravno lice ili ABS, ali da se to nije dešavalo.

"U stručnoj javnosti i u krugovima bliskim ovoj oblasti se već spominje da će se uvoditi novi Zakon o bezbednosti saobraćaja. Ukoliko se bude razgovaralo o novom zakonu, onda je bolje da se opet odredba odloži. Kada stupi na snagu novi zakon i informacioni sistem bude uspostavljen i kontrolori krenu da se licenciraju, onda ćemo imati celu stvar zaokruženu", ocenio je Vujačić.