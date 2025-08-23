MNOGI IMAJU PSE, A RETKO KO ZNA ZA OVA PRAVILA! Mogu da vas kazne i do 20.000 RSD za nešto što radite svaki dan
"Kuca kakila, kuca kakila..." Jedno 10 puta izgovorila je moja trogodišnja ćerka dok smo prelazile 500 metara od solitera do vrtića u Zemunskoj ulici na Novom Beogradu. I to njeno ponavljanje me je podsetilo da je ostavljanje izmeta iza ljubimaca kažnjivo, pa sam se zapitala kolika li je kazna kada se niko na nju ne obazire, kaže čitateljka Kurira S. T. s Novog Beograda.
Kako ističe, dečje zapažanje velike količine psećeg izmeta na tako kratkoj relaciji podsetili su je da je ovaj problem prisutan u celom Beogradu.
"Minska polja" na trotoaru
- Najgore je kada ljudi ne primete pa stanu i raznesu izmet po celoj ulici. Tada od smrada ne može da se prođe i mislim da bi komunalci morali više da kažnjavaju neodgovorne vlasnike ljubimaca koji bez trunke griže savesti ostave njihov izmet na trotoaru ili na travnjaku u parkovima. Deca više ne mogu da stanu na travu, a da ne ugaze u pseći izmet. Ta bahatost ostaje nekažnjena. S obzirom na stanje higijene na gradskim ulicama, reklo bi se da bi se samo od naplaćivanja kazni za ovaj prekršaj gradski budžet mogao poprilično napuniti - ogorčena je ona.
Često smo svedoci da u malim stanovima vlasnici drže veliki broj pasa ili mačaka, ali u Gradskoj upravi kažu da nijednim propisom nije određen broj kućnih ljubimaca koji se mogu držati u stanu ili kući.
- Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada propisano je da se pas i mačka mogu držati u sledećim prostorima: stanu u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, dvorištu s većim brojem porodičnih kuća, dok je zabranjeno držanje pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu - kažu iz Gradske uprave Grada Beograda.
Odgovore o kažnjavanju nesavesnih vlasnika kućnih ljubimaca potražili smo u Gradskoj upravi Grada Beograda, od koje smo dobili podatke da je za nešto više od godinu i po dana napisano 276 kazni, od kojih svega pet vlasnicima koji nisu očistili javnu površinu koju su uprljali njihovi ljubimci.
- Nakon izvršenog uvida u evidencije koje se vode u komunalnoj miliciji, utvrđeno je da su komunalni milicionari u 2024. i 2025. godini (zaključno s 19. avgustom 2025) izdali ukupno 276 prekršajnih naloga zbog postupanja suprotno odredbama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda, od čega je pet prekršajnih naloga izdato licima koja nisu očistila javnu površinu isprljanu od strane kućnih ljubimaca - kažu u Gradskoj upravi.
Kako ističu, kazne za one koji ne brinu kako treba o svojim životinjama kreću se od 10.000 do 20.000 dinara. Sudeći po stanju na gradskim ulicama, čini se da su preblage.
Primeri pripitomljenog vuka koje vlasnici ponosno šetaju parkom punim dece nije tako redak prizor u srpskoj prestonici. U Gradskoj upravi Grada Beograda ističu da je izvođenje divljih i egzotičnih životinja na javne površine zabranjeno:
- Držanje egzotičnih i divljih životinja kao kućnih ljubimaca regulisano je zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja, tj. Zakonom o dobrobiti životinja, nad čijom primenom nadzor vrši veterinarska inspekcija Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Napominjemo da je Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda zabranjeno izvoditi na javne površine i van prostora u kome borave egzotične i divlje životinje koje se drže kao kućni ljubimci, osim prilikom promene mesta boravka i odvođenja kod veterinara, i to u odgovarajućim transporterima prilagođenim vrsti i veličini životinja.
Različiti iznosi kazni
- Komunalni inspektor gradske opštine, tj. komunalni milicionar je ovlašćen da licu koje je zatekao u postupanju suprotno navedenoj odluci izda prekršajni nalog kojim se izriče novčana kazna od 10.000 dinara fizičkom licu za isprljanu površinu. Isti iznos novčane kazne je propisan za fizičko lice koje izvodi psa bez povodnika, kao i opasne pse bez zaštitne korpe na njušci. Iznosom od 20.000 dinara kazniće se fizičko lice ako psa i mačku drži ili iste ostavlja bez nadzora na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu - naglašavaju u GU.