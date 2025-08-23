Često smo svedoci da u malim stanovima vlasnici drže veliki broj pasa ili mačaka, ali u Gradskoj upravi kažu da nijednim propisom nije određen broj kućnih ljubimaca koji se mogu držati u stanu ili kući.



- Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada propisano je da se pas i mačka mogu držati u sledećim prostorima: stanu u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, dvorištu s većim brojem porodičnih kuća, dok je zabranjeno držanje pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu - kažu iz Gradske uprave Grada Beograda.