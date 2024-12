„Ponosni smo što smo sa našim partnerima pokrenuli velike promene u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom. Od našeg osnivanja pa do punoletstva prešli smo put od vizionarskog udruženja do kompanije koja postavlja standarde u industriji. Danas smo ponosni na to što pomeramo granice u industriji i utičemo na stvaranje pozitivnih promena. Verujemo da je reciklaža odavno prevazišla ekološke okvire i postala tema od značaja za celo društvo. Sa više od milion tona recikliranog ambalažnog otpada od osnivanja do danas i nacionalnim ciljevima za 2023. godinu, koji iznose 65,7 odsto za ponovno iskorišćenje i 61 odsto za reciklažu, nakon što smo postavili čvrste temelje za budućnost, ovi rezultati nas motivišu da nastavimo sa unapređivanjem sistema. Spremni smo da nastavimo da budemo lider u ovoj oblasti, zajedno sa našim partnerima i celokupnom zajednicom“, istakla je Belanović.