Na mestu gde su nekad bile samo surčinske njive i livade danas, uz brujanje mašina i ogromnih kranova, niče neverovatan kompleks za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. u Beogradu. Uz nacionalni fudbalski stadion, Ekspo sela i kompletnu prateću infrastukturu, Beograd dobija kompleks koji će nakon izložbe ostati na ponos srpskoj prestonici i njenim građanima.

Foto: EXPO 2027

Oko 4.000 radnika koji su angažovani svakog dana na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope kao da nije ni primećivalo hladno, jesenje vreme praćeno vetrom, fokusirani na posao koji moraju da obave. Obrisi velelepnog kompleksa koji se gradi, a posebno nacionalnog stadiona, već se naziru ispod građevinskih skela.

Stambeni kompleks

Kako je za Kurir rekao Boris Bjelica, v. d. direktora Građevinske direkcije Srbije, radovi napreduju predviđenom dinamikom i u ugovorenim rokovima.

- Spoljna konstrukcija stanova je završena, do kraja godine će biti postavljena spoljna stolarija, pa će unutra moći da se rade zanatski radovi, ali za to morate malo i da zagrejete unutrašnji prostor. Rok za izgradnju stanova je leto 2026 - kazao je Bjelica.

Pored nacionalnog stadiona, kompleks obuhvata budući sajam, objekte koji su povezani sa samim Ekspom, stambeni kompleks i niz drugih sadržaja, kao što je hotel sa četiri zvezdice.

Foto: EXPO 2027

Uporedo se gradi i kompletna infrastruktura, od puteva i železnice do onoga što se nalazi ispod površine zemlje, kao što su vodovod, kanalizacija i cevi za gas kojim će se napajati toplana.

- Stambeni kompleks, takozvano Ekspo selo, gradi se za potrebe izložbe, ali imaće svoju namenu i nakon što izložba prođe. Sve se radi po najvišim urbanističkim i građevinskim standardima, biće urađena kompletna pristupna infrastruktura, pa nam u nasleđe ostaje prostor budućeg Beogradskog sajma, kompleks s brojnim sportskim sadržajima i stambena zona koja će biti odlična osnova za razvoj mnogih ekonomskih grana - dodao je naš sagovornik.

Veza sa aerodromom

Prostorni plan područja posebne namene na kome se nalazi ovaj velelepni kompleks obuhvata prostor koji se prostire na više od 800 hektara.

- To postavlja odlične temelje da nakon Ekspa ovaj prostor može da nastavi da se razvija. Nalazimo se na raskrsnici dva međunarodna auto-puta, a sve će biti povezano sa aerodromom "Nikola Tesla" i centrom Beograda - zaključio je Bjelica.

Podsećamo, za Međunarodnu izložbu Ekspo 2027 planirano je da se u 2026. iz budžeta izdvoji 42,5 milijardi dinara.

Izložbene hale

Foto: EXPO 2027

7 hala u zoni budućeg sajma, koje su povezane aneksima

6 hala dimenzija 90 sa 130 metara, visine 10 metara

univerzalna hala 5 veličine 90 sa 140 metara, visine 13 metara, moći će da se koristi za koncerte Nacionalni stadion

Foto: Ministarstvo Finansija



52.000 mesta za gledaoce

3 nivoa

3 zelena prstena površine 5.000 kvadrata

44 stuba visine 40 metara

32 hektara površina kompletnog kompleksa stadiona

Stanovi

Foto: EXPO 2027



160.000 kvadrata površina kompletnog stambenog kompleksa bruto

1.500 smeštajnih jedinica

35-102 kvadrata je površina strukture stanova

81.000 kvadrata je stambena površina neto

Pristupne saobraćajnice

Foto: EXPO 2027



8 saobraćajnica, ukupne dužine 11,85 km, sa po dve trake

18 km železničke pruge sa stanicom koja će biti povezana sa aerodromom i centrom grada

petlja koja će biti direktna veza sa obilaznicom i auto-putem A1

put koji će ići ka Novom Beogradu i biti povezan sa auto-putem Miloš Veliki

Infrastruktura

Foto: EXPO 2027



7 kanalizacionih crpnih stanica

8,5 km dug vodovod i potez fekalne kanalizacije sa crpnom stanicom ka Novom Beogradu

2,2 km vodovoda i kanalizacije ka Surčinu

glavna merno-regulaciona stanica za gas

veliki toplotni izvor koji će napajati celu zonu

1 napojna trafostanica TS Nacionalni stadion 110/10 kV, koja će električnom energijom napajati celo područje

Radna snaga angažovana svakog dana

Foto: EXPO 2027