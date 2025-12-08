Megaprojekat Srbije - EXPO 2027: Kurir na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope, detaljan pregled budućeg ponosa države
Na mestu gde su nekad bile samo surčinske njive i livade danas, uz brujanje mašina i ogromnih kranova, niče neverovatan kompleks za Međunarodnu specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. u Beogradu. Uz nacionalni fudbalski stadion, Ekspo sela i kompletnu prateću infrastukturu, Beograd dobija kompleks koji će nakon izložbe ostati na ponos srpskoj prestonici i njenim građanima.
Oko 4.000 radnika koji su angažovani svakog dana na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope kao da nije ni primećivalo hladno, jesenje vreme praćeno vetrom, fokusirani na posao koji moraju da obave. Obrisi velelepnog kompleksa koji se gradi, a posebno nacionalnog stadiona, već se naziru ispod građevinskih skela.
Stambeni kompleks
Kako je za Kurir rekao Boris Bjelica, v. d. direktora Građevinske direkcije Srbije, radovi napreduju predviđenom dinamikom i u ugovorenim rokovima.
- Spoljna konstrukcija stanova je završena, do kraja godine će biti postavljena spoljna stolarija, pa će unutra moći da se rade zanatski radovi, ali za to morate malo i da zagrejete unutrašnji prostor. Rok za izgradnju stanova je leto 2026 - kazao je Bjelica.
Pored nacionalnog stadiona, kompleks obuhvata budući sajam, objekte koji su povezani sa samim Ekspom, stambeni kompleks i niz drugih sadržaja, kao što je hotel sa četiri zvezdice.
Uporedo se gradi i kompletna infrastruktura, od puteva i železnice do onoga što se nalazi ispod površine zemlje, kao što su vodovod, kanalizacija i cevi za gas kojim će se napajati toplana.
- Stambeni kompleks, takozvano Ekspo selo, gradi se za potrebe izložbe, ali imaće svoju namenu i nakon što izložba prođe. Sve se radi po najvišim urbanističkim i građevinskim standardima, biće urađena kompletna pristupna infrastruktura, pa nam u nasleđe ostaje prostor budućeg Beogradskog sajma, kompleks s brojnim sportskim sadržajima i stambena zona koja će biti odlična osnova za razvoj mnogih ekonomskih grana - dodao je naš sagovornik.
Veza sa aerodromom
Prostorni plan područja posebne namene na kome se nalazi ovaj velelepni kompleks obuhvata prostor koji se prostire na više od 800 hektara.
- To postavlja odlične temelje da nakon Ekspa ovaj prostor može da nastavi da se razvija. Nalazimo se na raskrsnici dva međunarodna auto-puta, a sve će biti povezano sa aerodromom "Nikola Tesla" i centrom Beograda - zaključio je Bjelica.
Podsećamo, za Međunarodnu izložbu Ekspo 2027 planirano je da se u 2026. iz budžeta izdvoji 42,5 milijardi dinara.
Izložbene hale
7 hala u zoni budućeg sajma, koje su povezane aneksima
6 hala dimenzija 90 sa 130 metara, visine 10 metara
univerzalna hala 5 veličine 90 sa 140 metara, visine 13 metara, moći će da se koristi za koncerte
Nacionalni stadion
52.000 mesta za gledaoce
3 nivoa
3 zelena prstena površine 5.000 kvadrata
44 stuba visine 40 metara
32 hektara površina kompletnog kompleksa stadiona
Stanovi
160.000 kvadrata površina kompletnog stambenog kompleksa bruto
1.500 smeštajnih jedinica
35-102 kvadrata je površina strukture stanova
81.000 kvadrata je stambena površina neto
Pristupne saobraćajnice
8 saobraćajnica, ukupne dužine 11,85 km, sa po dve trake
18 km železničke pruge sa stanicom koja će biti povezana sa aerodromom i centrom grada
petlja koja će biti direktna veza sa obilaznicom i auto-putem A1
put koji će ići ka Novom Beogradu i biti povezan sa auto-putem Miloš Veliki
Infrastruktura
7 kanalizacionih crpnih stanica
8,5 km dug vodovod i potez fekalne kanalizacije sa crpnom stanicom ka Novom Beogradu
2,2 km vodovoda i kanalizacije ka Surčinu
glavna merno-regulaciona stanica za gas
veliki toplotni izvor koji će napajati celu zonu
1 napojna trafostanica TS Nacionalni stadion 110/10 kV, koja će električnom energijom napajati celo područje
Radna snaga angažovana svakog dana
Oko 4.000 radnika svakog dana radi na gradilištu
400 komada različite mehanizacije, uključujući kranove