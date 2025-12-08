Slušaj vest

Oglasi na društvenim mrežama prepuni su ponuda za prodaju kuća širom Srbije. Nama je za oko zapala jedna u Beočinu koji se nalazi na 15 kilometara od Novog Sada. Kako piše u oglasu na Fejsbuku kuća je legalna, nema kredita, niti dugova.

- Stan ima 30 kvadrata, dvorište 20 i bašta 20 kvadrata. Kuća ima basplatan parking i nalazi se na 100 metara od autobuske stanice, vrtića, vatrogasne stanica, pekara i šalterska služba za plaćanje računa za vodu i struju. Osnovna škola je udaljena 900 metara, pijaca 300 metara - piše između ostalog u oglasu koji se pojavio na stranici "Jeftine nekretnine Srbije" na mrežama.

Kako navodi prodavac kuće u samom mestu se tri velika lanaca supermarketa, tri mesare, male prodavnice, lanac prodavnica odeće i tri kineske prodavnice, a autobus saobraća na svaki sat vremena.

- Kuća je pogodna za život i posao, a košta 21.500 evra - navodi prodavac u oglasu.

Svako ko se iole razume u kvadraturu zna da je kuća od 30 kvadrata minijaturna, a dvorište i bašta su još manji. Same fotografije koje se nalaze u oglasu govore više od reči. Već na prvi pogled je jasano da je ovoj nekretnini neophodno temeljno renoviranje. Ulaz u kuću je zapušten i po hodniku je je jasno da u ovu nekretninu nije ulagano duže vremena. Nameštaj je star, kako se čini više decenija, kao i šporet, zidovi su u izuzetno lošem stanju i na nekoliko mesta se jasno vide pukotine i vlaga.

Potencijalni kupac, barem sudeći prema fotografijama, morao bi da promeni unutrašnja vrata, ali ono što je sve zbunilo je što na slikama nema kupatila. U komentarima mnogi su pitali da li ova kuća uopšte ima kupatilo i u kakvom je stanju kad ga vlasnik nije slikao. Jasno je da je u pitanju stara, vojvođanska kuća koja nije održavana godina, a da li zaista vredi 21.500 evra koliko traži prodavac kuće procenite sami.