(VIDEO) Neverovatna situacija na letu za Grčku! Prosuli tinejdžeru čaj, pa morali da mu isplate odštetu čak 20.000 evra
Incident se dogodio prošle godine na letu za Zakintos, kada je tokom posluživanja prosut vreo čaj, usled čega je dečaku (14) opareno desno stopalo, a prema sudskim navodima, kabinsko osoblje nije odmah reagovalo.
Pilot u penziji je izneo komentar oko slučaja koji je zadesio kompaniju "Rajan Er" u kojem je majka dečaka prvobitno zatražila neverovatnih 60.000 evra odštete za njenog sina.
Ignjatović je rekao da za 40 godina iskustva u letenju nije imao ovakav slučaj, pa je opisao kako su naše avio kompanije reagovale u situacijama kada se putniku ošteti garderoba.
- Ukoliko dođe do oštećenja garderobe, ponudi mu se hemijsko čišćenje ili kupovina nečeg novog. Ispratio sam situaciju oko ovog dečaka, pa često napominjem ponašanje putnika i njihovu disciplinu u avionu. Ne možete polugoli, u papučama, šorcu ili sličnom da uđete u avion. To je nepristojno. Šta ako je bila turbulencija koju niko nije mogao da predvidi u trenutku sipanja čaja. Međutim, Zapad je u pitanju, tamo dobri advokati mogu da uzmu dobre pare. Majka je htela 60.000 evra, ali je prihvatila i 20 hiljada.
