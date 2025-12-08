Slušaj vest

Incident se dogodio prošle godine na letu za Zakintos, kada je tokom posluživanja prosut vreo čaj, usled čega je dečaku (14) opareno desno stopalo, a prema sudskim navodima, kabinsko osoblje nije odmah reagovalo.

Pilot u penziji je izneo komentar oko slučaja koji je zadesio kompaniju "Rajan Er" u kojem je majka dečaka prvobitno zatražila neverovatnih 60.000 evra odštete za njenog sina.  

Pilot u penziji komentarisao slučaj gde je avio-kompanija dečaku isplati 20.000 evra jer su mu prosuli čaj Izvor: Kurir televizija

Ignjatović je rekao da za 40 godina iskustva u letenju nije imao ovakav slučaj, pa je opisao kako su naše avio kompanije reagovale u situacijama kada se putniku ošteti garderoba.

- Ukoliko dođe do oštećenja garderobe, ponudi mu se hemijsko čišćenje ili kupovina nečeg novog. Ispratio sam situaciju oko ovog dečaka, pa često napominjem ponašanje putnika i njihovu disciplinu u avionu. Ne možete polugoli, u papučama, šorcu ili sličnom da uđete u avion. To je nepristojno. Šta ako je bila turbulencija koju niko nije mogao da predvidi u trenutku sipanja čaja. Međutim, Zapad je u pitanju, tamo dobri advokati mogu da uzmu dobre pare. Majka je htela 60.000 evra, ali je prihvatila i 20 hiljada.

