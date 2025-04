Er Srbija je danas, 22. aprila prevezla svog milionitog putnika u 2025. godini. Taj uspeh postignut je ranije nego prethodne godine što pokazuje kontinuitet rasta i stabilan razvoj kompanije, zasnovan na čvrstim temeljima postavljenim tokom prethodnih sezona.



- Izuzetno smo ponosni na to što smo i ove godine veoma rano zabeležili milionitog putnika, što potvrđuje poverenje koje nam putnici ukazuju i govori o posvećenosti i predanom radu svih zaposlenih u Er Srbiji. Stalno unapređujemo mrežu destinacija, kvalitet usluge i efikasnost operacija, i drago nam je što tržište prepoznaje te pomake. Ovaj uspeh dodatno nas motiviše da nastavimo da razvijamo

kompaniju ambiciozno i strateški, a u najboljem interesu naših putnika - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.



Tokom letnje sezone 2025. godine, Er Srbija će sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“, međunarodnog aerodroma „Morava“ kod Kraljeva, kao i niškog aerodroma „Konstantin Veliki“ leteti do preko 80 destinacija u Evropi, Severnoj Americi, Aziji i Africi. Kompanija je nedavno najavila uvođenje i novih, direktnih linija do Mikonosa, grada Algero na Sardiniji, kao i Tbilisija u Gruziji.