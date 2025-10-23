Slušaj vest

Ana Nikol Gomes iz Brazila odrasla je u veri, ubeđena da će svoj život posvetiti religiji. Kao tinejdžerka živela je u manastiru i pripremala se da postane časna sestra, dok jedan slučajan susret nije promenio njen životni put.

Kad je imala šesnaest godina, tokom crkvenog okupljanja u saveznoj državi Alagoas, jedan nepoznati muškarac joj je rekao:

- Previše si lepa da bi bila časna sestra.

Prelomna tačka

Kako Ana danas opisuje, taj komentar je bio „kao da je neko upalio svetlo“ u njenoj svesti. Počela je da se pita da li je spremna da se odrekne sveta pre nego što ga je uopšte doživela. Nikada više nije srela tog čoveka, ali njegove reči su postale prekretnica.

Ana je odrasla u uverenju da je njena sudbina život u izolaciji i poslušnosti. Nakon te rečenice, počela je da oseća želju za slobodom, iskustvom i samoizražavanjem.

Teško detinjstvo i novi početak

Rođena u Arapiraki, na severoistoku Brazila, Ana je imala teško detinjstvo. Roditelji su je napustili kada je imala pet godina, a brigu o njoj preuzeo je Centar za socijalni rad. Nakon što je izgubila kontakt sa biološkim ocem, usvojila ju je religiozna porodica. Ipak, sa 17 godina odlučila je da pobegne i pronađe svog oca, započinjući novo poglavlje života radeći kao dadilja.

Kaže da joj je disciplina iz manastira kasnije pomogla da pronađe mir i ravnotežu kroz jogu:

- Disciplina koju sam naučila u manastiru ista je ona koju sada koristim u jogi. Samo što se ovog puta nije radilo o krivici, već o povezanosti - ističe Ana.

Joga, plaža i novi oblik duhovnosti

Danas Ana živi u Maceióu, na obali Brazila, gde vodi časove joge na plaži - često u bikiniju ili tangama - spajajući duhovnost i senzualnost na svoj način.

- Učili su me da je senzualnost greh. Danas je vidim kao svetinju. Moje telo nije teret, ono je moj način izražavanja istine. Odlazak iz manastira bio je moj prvi istinski čin slobode. Odrastala sam između gubitka i potrebe da se ponovo rodim - kaže Ana.

Na društvenim mrežama hiljade pratilaca prate njenu transformaciju: od devojke koja je verovala da će život provesti u odori, do žene koja kroz pokret, veru i svoje telo pronalazi novi oblik duhovnosti i slobode.