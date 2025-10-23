Svi izbegavaju život na selu u Španiji, kompletno mesto može da se kupi za 350.000 evra

Tokom pet godina sprovođenja programa Ministarstva za brigu o selu, u Srbiji je podeljeno više od 4.000 kuća, čime je isto toliko porodica dobilo krov nad glavom i odlučilo da ostane ili se preseli u seoske sredine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao ceremoniji potpisivanja ugovora, poručio je da je za Srbiju spasonosno da sačuva što više sela i da se vrati tradicionalnim vrednostima, jer ćemo, kako je rekao, samo tako moći da sačuvamo demografski potencijal zemlje.

Na ovu temu govorili su Snežana Petrović, v.d. sekretara Ministarstva za brigu o selu, Veljko Jovanović, savetnik predsednika PKS i Miroslav Španović, pukovnik u penziji, gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija".

Petrović: 4.000 napuštenih kuća sada su topli domovi

Snežana Petrović objasnila je da je u pitanju generacija mladih, obrazovanih i odlučnih ljudi.

- To su mladi ljudi ispod 30 godina starosti. Jedna trećina iz grada odlazi u selo. Jedan dobar deo mladih na selu se osamostaljuje i zasniva svoje zajednice. Samim tim što su mladi, oni su i hrabri. Oni znaju tačno šta hoće, čime hoće da se bave - rekla je Petrović.

Ona je dodala da se među korisnicima nalaze ljudi najrazličitijih profesija, od stomatologa i veterinara, do filozofa i pedagoga.

- Tu je veliki procenat visokoobrazovanih. Iz grada odlaze oni koji sebe tu nisu pronašli, bilo zbog stambenog pitanja, problema sa odgajanjem dece ili želje da žive zdravije, u prirodi, hraneći se organskom hranom. Nema univerzalnog razloga. Zaista je tu posredi jedna ozbiljna rešenost tih mladih ljudi da imaju svoj novi početak u seoskim sredinama koje su sami izabrali - istakla je ona.

Petrović je istakla da je od 4.000 napuštenih kuća sada 4.000 toplih domova, u kojima su se porodice trajno nastanile.

- Program je baziran na principu dobrovoljnosti. Obaveza je da se u tim kućama živi najmanje 10 godina i da se ne mogu otuđiti. Ljudi su sami birali gde žele da žive, vrlo svesno i odlučno. Kad razgovarate sa njima, vidite razloge zašto su izabrali baš ta sela. U Vojvodini dominiraju Sombor, Bačka Palanka, Odžaci, ali i Aleksinac, Dimitrovgrad, Pirot, Knjaževac, Paraćin, Leskovac, Trstenik. To su različiti krajevi, ali svuda ista odlučnost - rekla je Petrović.

Ona je dodala da program ne podrazumeva samo dodelu krova nad glavom, već i ekonomsko osnaživanje.

- Bez kreditne zaduženosti dobijate dom po svom izboru. Drugi program podržava razvoj preduzetništva u seoskim sredinama. Prošle godine je 14 opština dobilo sredstva, 100 preduzetnika je unapredilo svoj posao, a neki su čak i zaposlili druge ljude. Tih programa će biti i dalje.

Petrović je istakla da država obnavlja domove kulture, pokreće vrtiće i podstiče društveni život u selima.

- Ovaj program podrazumevao je čak i otvaranje prodavnica, pekara, veterinarskih i stomatoloških ambulanti, frizerskih salona, sve ono što čini život jedne seoske sredine.

Dodala je i da je predsednik Vučić juče rekao da je u početku bio skeptičan, ali da je danas uveren u uspeh politike ministra Krkobabića.

- Ova politika oživljavanja sela zaista nema opoziciju. Srbija je nastala na malim naseljima, na seoskim sredinama. Treba da im vratimo snagu i život, da se u seoskim ulicama ponovo čuje dečja graja, osmeh i pesma mladih ljudi.

Ogroman potencijal u porodičnim gazdinstvima

Veljko Jovanović rekao je da u zemlji postoji oko 508.000 registrovanih ruralnih gazdinstava, od čega je 99,6 odsto porodičnih, i da to predstavlja ogroman razvojni potencijal.

- Ajde da kažemo da taj broj registrovanih nije realan broj aktivnih, da ih ima nešto manje, oko 300.000, ali potencijal je ogroman. U ruralnom turizmu imate registrovano nešto preko 1.000 pružalaca usluga, što je neverovatno mali broj, ali taj broj upravo pokazuje koliki prostor za razvoj postoji - rekao je Jovanović.

On je istakao da je korisnicima ovog programa sada potrebno obezbediti ekonomsku nezavisnost.

- To je ono što je ključ zbog čega će sutra ostati tu i imati realnu perspektivu. Potrebna je diverzifikacija, da se ne bave samo primarnom proizvodnjom, već i drugim aktivnostima, kao što je ruralni turizam. Napravili smo oznaku kvaliteta u ruralnom turizmu Naše mesto, da bismo te ljude motivisali da postanu bolji pružaoci usluga i povežu se kroz lance vrednosti sa drugima koji proizvode hranu.

Govoreći o standardima kvaliteta, Jovanović je rekao da današnji korisnici traže udobnost i kvalitet:

- Današnji korisnici žele kvalitetan smeštaj, pristup internetu, žele da ostanu u seoskoj sredini, ali da im budu dostupne osnovne udobnosti. I mi to možemo. Imamo gazdinstva sa veoma kvalitetnim noćenjima i odličnom hranom. Potrebno je te ljude povezati i odvesti ih da vide kako su drugi to uspeli.

Kao primer dobre prakse naveo je Istru u Hrvatskoj:

- Istra je nekada najmanje obećavala, a danas je postala primer kako se može razviti region koji nije bio najatraktivniji. Oni su napravili sistem gde nude maslinovo ulje, vino i sve proizvode svog kraja. Danas su izuzetno uspešni. To je recept koji se i kod nas može primeniti.

Lično iskustvo pukovnika Španovića

U emisiju se uključio pukovnik u penziji Miroslav Španović, koji je i sam napustio gradski život i preselio se na selo.

- Program koji je ministar Krkobabić započeo pre pet, šest godina oživeo je selo toliko da mi koji smo se vratili iz grada doživljavamo veliku radost i prednost. Živeti onako kako hoćeš, bez diktiranja, sa mogućnostima koje je Snežana lepo opisala, to je privilegija - rekao je Španović.

On je podsetio da je samo prošle godine Ministarstvo za brigu o selu obnovilo 19 domova kulture, a ove godine planira još 20.

- Radost življenja na selu nije samo čist vazduh i voda. To je i promena demografske slike. Imamo više dece u selima nego u gradovima. Kada oživi vrtić, to je nešto neverovatno, selo u kojem je prosečna starost bila 65 godina ponovo dobija život.

Španović je naglasio da život na selu ima ogromne prednosti, posebno za mlade porodice i starije ljude.

- Život je udobniji, zdraviji i opušteniji. Svaki dan donosi nešto novo. Oni koji su se uključili u program Ministarstva su presrećni i zadovoljni, jer su tek sada shvatili koliko su dobili odlaskom iz grada, slobodu, zdravlje, sreću i pravi mir.

