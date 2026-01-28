Slušaj vest

U Ministarstvu finansija danas je obeležen značajan jubilej - 80 godina neprekidnog izlaženja časopisa „Finansije“, najstarijeg ekonomskog naučnog časopisa u Srbiji. Događaju su prisustvovali predstavnici akademske i stručne javnosti, među kojima su bili članovi Redakcionog odbora časopisa, recenzenti, autori, predstavnici banaka i drugih relevantnih institucija.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali istakao je da je časopis "Finansije“ već osam decenija važan oslonac naučne i stručne rasprave u oblasti finansija, i naglasio da su njegov kvalitet i trajnost rezultat rada brojnih uglednih autora, urednika i recenzenata. Ministar je naglasio važnost kontinuiteta izlaženja časopisa u vremenu stalnih ekonomskih i društvenih promena.

- Srbija ima naučni časopis koji izlazi od 1946. godine i prati teme iz oblasti ekonomije. Ne treba da pominjem, koliko se promenila država, ekonomska politika i doktrina, kod nas i u svetu. Svet se ubrzano menja. I ekonomski sistem se menja - od posleratne ekonomije do kapitalizma, ili nečeg između - rekao je ministar i istakao da sve to danas karakteriše našu stvarnost.

Mali je zamolio urednike i recenzente časopisa da se on još više promoviše u javnosti, da se otvori za građane koji treba da više čuju o njemu, kao i da autori treba da se, u još većem broju, uključe pisanjem naučnih radova.

- Trebaju nam ljudi da nam daju savete na koji način da ovaj brod koji se zove Srbija usmerimo ka mirnoj luci, da sačuvamo mir i stabilnost, a da, sa druge strane, maksimalno ubrzamo rast i razvoj naše zemlje i da se dalje poboljša životni standard građana - poručio je.

On je izrazio očekivanje i da časopis, ako je to moguće, treba da izlazi više od dva puta godišnje, a bilo bi dobro i da se poboljša naučna kategorizacija časopisa. Poručio je da će Vlada Srbije uvek podržati ovakve projekte, jer to "dugujemo onima koji su uložili svoje vreme, energiju i trud da očuvaju časopis“.

- Moramo se potruditi da naša ekonomija bude najbrže rastuća u ovom delu Evrope i da životni standard građana konstantno raste. Takođe, jedina smo zemlja u statusu kandidata za članstvo u EU koja u regionu Zapadnog Balkana ima investicioni rejting. Zato moramo raditi više, bolje i stalno napredovati. Sa časopisima kao što je ovaj, sa autorima i istraživačima, očekujemo dobre savete koji će nam pomoći da izbegnemo greške i da Srbija bude brod koji sigurno plovi - poručio je ministar.

Na skupu su se obratili i profesor Pravnog fakulteta u penziji i istaknuti stručnjak za poresko pravo Dejan Popović, zatim Vesna Đukić, koja je uređivala časopis, kao i Dejan Erić, sadašnji glavni i odgovorni urednik. Govornici su podsetili na razvojni put časopisa, njegovu naučnu relevantnost i značaj za povezivanje teorije i prakse u oblasti finansija.

Erić je istakao da je „duh časopisa da okuplja“ i da se, od kako je Beogradska bankarska akademija postala suizdavač časopisa, puno radi na njegovoj promociji i unapređenju kvaliteta naučnih radova. Za te svrhe napravljena je i "Open Journal Systems" elektronska platforma gde autori mogu da okače radove u elektronskom obliku.

On je naveo da živimo u dinamičnom vremenu i da su dobrodošli autori iz različitih oblasti, te da bi bila greška forsirati samo jednu disciplinu, jer je raznolikost mišljenja važna, a za kvalitetno istraživanje i razvoj znanja. Urednik časopisa je rekao da je časopis trenutno u kategorizaciji M52 i da je namera da se podigne na viši nivo M51, kako bi motivisao veći broja autora da objavljuju radove,

jer će im objava u toj kategorizaciji omogućiti unapređenje zvanja.

- Takođe, želja nam je i da objavljujemo više radova na engleskom jeziku i da imamo više autora iz inostranstva - naglasio je i dodao da je opredeljenje uredništva da se da prostor i mladim autorima.

Profesor Dejan Popović, koji je godinama bio zamenik glavnog i odgovornog urednika, podsetio je na istorijat časopisa i naglasio da je časopis i u bivšoj SFRJ bio vodeći naučni list.

Vesna Đukić, koja je uređivala časopis od 90-ih do 2014, istakla je da su to bila izazovna vremena, ali da je časopis uspeo da preživi uprkos teškim periodima. Na skupu su uručene i prigodne zahvalnice za doprinos očuvanju i unapređenju časopisa, a njih su dobili ministar Mali, profesor Dejan Popović i Vesna Đukić.

Časopis „Finansije“ izlazi od 1946. godine i predstavlja časopis otvorenog pristupa, u kome se objavljuju originalni naučni i stručni radovi iz oblasti finansija. Ministarstvo finansija je samostalno izdavalo časopis od 2003, a od 2024. godine časopis se izdaje u suizdavaštvu sa Beogradskom bankarskom akademijom. Svi primerci časopisa od 2004. godine dostupni su na sajtu Ministarstva finansija.