Kraj radova se očekuje za 14 meseci, odnosno pre početka izložbe Ekspo.

Mali je, u izjavi novinarima na jednom od najvećih svetskih sajmova turizma - FITUR u Madridu, rekao da se u Beogradu i Srbiji u okviru programa "Skok u budućnost - Srbija 2027" radi na 323 projekta kako bi se Srbija predstavila na pravi način na izložbi Ekspo 2027.

- S druge strane, u Beogradu imate čitav niz novih muzeja i atrakcija koje gradimo, novi muzej Nikole Tesle, novi muzej istorije Srbije, novi prirodnjački muzej koji gradimo, novi akvarijum koji gradimo, imaćemo završen pešački most preko Save, imaćemo završen novi Savski most, dakle, za drumski saobraćaj - dodao je.

Mali je rekao da će pre početka izložbe Ekspo 2027 biti završena i nova pijaca u Beogradu po ugledu na one u Španiji, gde pijaca više nije samo mesto gde se kupuju namirnice, već je zamišljena kao mesto gde ljudi provode vreme i druže se.

- Tako će nešto biti i u Beogradu, period izgradnje je 14 meseci, krećemo u narednih nekoliko nedelja na Beogradu na vodi, tako da ćemo do Ekspa imati i to - još jednu novu atrakciju, još jedno lepo mesto za druženje, još jedan simbol Beograda - rekao je Mali.

On je istakao da se Beograd razvija i da je glavni grad lokomotiva razvoja cele Srbije, ali i podsetio da je u izradi plan za razvoj Srbije do 2035. godine.

- Vrlo brzo ćemo, kao što je predsednik obećao, izaći sa programom Srbija 2028-2035, dakle, kako i gde vidimo našu Srbiju do 2035. godine i šta želimo da još uradimo i unapredimo u tom periodu - rekao je Mali.

Foto: Nemanja Nikolić

On je juče posetio pijacu Merkado de San Ildefonso u Madridu i tom prilikom najavio da se počinje sa izgradnjom pijace po ovom uzoru u Beogradu.

Merkado de San Ildefonso je moderan "street food" market smešten u prometnoj ulici Fuenkaral u Madridu, inspirisan konceptima iz Londona i Njujorka. Pijaca nudi raznovrsnu gastronomsku ponudu, barove i prostore za druženje na tri nivoa, uključujući dve terase.

Otvorena je svakodnevno i predstavlja spoj tradicije i savremenog dizajna.