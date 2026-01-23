Slušaj vest

Turistička organizacija Srbije i EXPO 2027 ovih dana predstavljaju se na na FITUR Madrid, a tim povodom ministar finansija Siniša Mali boravi u pomenutom gradu gde je posetio jednu od njihovih karakterističnih pijaca.

- Evo me ovde u Madridu na jednoj od ovih pijaca po kojima je Španija inače poznata, davno je prošlo vreme kada su pijace bile samo mesto za nabavku namirnica, nego i mesto gde se ljudi druže i provode vreme zajedno.

Kako je istakao Mali, ono što je važno je da ćemo i mi vrlo brzo krenuti u izgradnju slične ovakve pijace u Beogradu na vodu.

- Tako da ćemo napraviti jednu lepu atrakciju za sugrađane i one koji dolaze u našu zemlju i biće gotova do početka Expa 2027. godine - istakao je Mali.

