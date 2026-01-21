Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa predstavnicima Atinske berze i Juronekst grupacije koji borave u poseti Beogradu i istakao da je država proteklih par godina unapredila tržište kapitala navodeći da je to tržište jedan od stubova daljeg razvoja domaće ekonomije.

- Juronekst je panevropska globalna berza koja je većinski vlasnik u osam najvećih evropskih berzi. Želimo da više sarađuju sa nama i Beogradskom berzom, želimo da dovedemo njihove investitore i predstavimo naša preduzeća i naše proizvode - rekao je Mali nakon obilaska novoizgrađene zgrade na Prokopu u kojoj su počele sa radom Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar hartija od vrednosti.

Ministar je istakao da je Srbija prvi put objedinila rad tri najvažnije institucije na domaćem tržištu kapitala i ocenio da će to njihov rad učiniti bržim i efikasnijim.

- To je jasan signal svima da smo spremni za sledeći korak, da smo spremni da napravimo još brži rast i razvoj, pogotovo nakon Ekspa 2027 - rekao je Mali.

Foto: Profimedia

Država je, prema njegovim rečima, uradila puno toga proteklih godina kada je reč o tržištu kapitala.

- Svakog dana, svakog meseca uvodimo nove proizvode na tržište kapitala. To je potvrda velikog i naglog rasta naše ekonomije poslednjih 15 godina - kazao je Mali.

On je dodao da domaća preduzeća rastu i razvijaju se i podsetio da je Srbija jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ima investicioni kreditni rejting, a koja je ujedno i kandidat za punopravno članstvo u EU.

- Pokazali smo da odgovornom ekonomskom politikom možemo da uradimo velike stvari za naše građane.

Jedan od važnih segmenata našeg uspeha je razvoj tržišta kapitala. U ovom trenutku imamo oko 42 milijarde evra depozita u srpskim bankama. Imate građane koji štede, a s druge strane imate kompanije koje traže novac. Funkcija tržišta kapitala je da spaja one koji imaju novac sa onima kojima je taj novac potreban, kako bi ubrzali rast i razvoj naše ekonomije i doveli do boljeg životnog standarda", objasnio je ministar finansija.

On je podsetio da su 2019. godine, građani Srbije investirali, a fondovi upravljali sa oko 300 miliona evra.

- Danas je taj iznos 2,2 milijarde evra. Ogroman napredak i sa tim moramo da nastavimo. Impresioniran sam, ali mnogo je još posla pred nama - ulaganje u tehnologiju, edukacije ljudi - rekao je Mali.

Beogradska berza objavila je krajem novembra da prelazi na grčki trgovački sistem OASIS, savremenu platformu koju koristi Atinska berza, čime započinje važan korak u modernizaciji domaćeg tržišta kapitala i jačanju njegove povezanosti sa međunarodnim finansijskim tokovima. Sporazum o migraciji Beogradske berze na trgovačku platformu Atinske berze potpisan je 2021. godine u glavnom gradu Grčke.

Tim ugovorom napravljen je prvi korak u ostvarenju zajedničkog cilja o bliskoj saradnji i promociji šire regionalne povezanosti, inicijalno započetog sticanjem učešća Atinske berze u vlasničkoj strukturi Beogradske berze.

Sistem OASIS predstavlja jednu od tehnološki najnaprednijih platformi za trgovanje u jugoistočnoj Evropi. Uvođenje OASIS-a na Beogradsku berzu deo je šire strategije jačanja regionalne saradnje i usklađivanja domaćeg tržišta kapitala sa međunarodnim standardima.

Integracija sa platformom Atinske berze trebalo bi da omogući veću efikasnost trgovanja, veću transparentnost tržišta i lakši pristup globalnim investitorima.