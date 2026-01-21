Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa predstavnicima Atinske berze i Juronekst grupacije koji borave u poseti Beogradu i istakao da je država proteklih par godina unapredila tržište kapitala navodeći da je to tržište jedan od stubova daljeg razvoja domaće ekonomije.

- Juronekst je panevropska globalna berza koja je većinski vlasnik u osam najvećih evropskih berzi. Želimo da više sarađuju sa nama i Beogradskom berzom, želimo da dovedemo njihove investitore i predstavimo naša preduzeća i naše proizvode - rekao je Mali nakon obilaska novoizgrađene zgrade na Prokopu u kojoj su počele sa radom Beogradska berza, Komisija za hartije od vrednosti i Centralni registar hartija od vrednosti.

Ministar je istakao da je Srbija prvi put objedinila rad tri najvažnije institucije na domaćem tržištu kapitala i ocenio da će to njihov rad učiniti bržim i efikasnijim.

- To je jasan signal svima da smo spremni za sledeći korak, da smo spremni da napravimo još brži rast i razvoj, pogotovo nakon Ekspa 2027 - rekao je Mali.

Berza
Foto: Profimedia

 Država je, prema njegovim rečima, uradila puno toga proteklih godina kada je reč o tržištu kapitala.

- Svakog dana, svakog meseca uvodimo nove proizvode na tržište kapitala. To je potvrda velikog i naglog rasta naše ekonomije poslednjih 15 godina - kazao je Mali.

On je dodao da domaća preduzeća rastu i razvijaju se i podsetio da je Srbija jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ima investicioni kreditni rejting, a koja je ujedno i kandidat za punopravno članstvo u EU.

- Pokazali smo da odgovornom ekonomskom politikom možemo da uradimo velike stvari za naše građane.

Jedan od važnih segmenata našeg uspeha je razvoj tržišta kapitala. U ovom trenutku imamo oko 42 milijarde evra depozita u srpskim bankama. Imate građane koji štede, a s druge strane imate kompanije koje traže novac. Funkcija tržišta kapitala je da spaja one koji imaju novac sa onima kojima je taj novac potreban, kako bi ubrzali rast i razvoj naše ekonomije i doveli do boljeg životnog standarda", objasnio je ministar finansija.

On je podsetio da su 2019. godine, građani Srbije investirali, a fondovi upravljali sa oko 300 miliona evra.

- Danas je taj iznos 2,2 milijarde evra. Ogroman napredak i sa tim moramo da nastavimo. Impresioniran sam, ali mnogo je još posla pred nama - ulaganje u tehnologiju, edukacije ljudi - rekao je Mali.

Ne propustiteInfoBizPad kriptotržišta: Bitkoin ispod 80.000 evra, pojačan strah među investitorima
Haker preko laptopa hakuje bitkoin

Beogradska berza objavila je krajem novembra da prelazi na grčki trgovački sistem OASIS, savremenu platformu koju koristi Atinska berza, čime započinje važan korak u modernizaciji domaćeg tržišta kapitala i jačanju njegove povezanosti sa međunarodnim finansijskim tokovima. Sporazum o migraciji Beogradske berze na trgovačku platformu Atinske berze potpisan je 2021. godine u glavnom gradu Grčke.

Tim ugovorom napravljen je prvi korak u ostvarenju zajedničkog cilja o bliskoj saradnji i promociji šire regionalne povezanosti, inicijalno započetog sticanjem učešća Atinske berze u vlasničkoj strukturi Beogradske berze.

Sistem OASIS predstavlja jednu od tehnološki najnaprednijih platformi za trgovanje u jugoistočnoj Evropi. Uvođenje OASIS-a na Beogradsku berzu deo je šire strategije jačanja regionalne saradnje i usklađivanja domaćeg tržišta kapitala sa međunarodnim standardima.

Integracija sa platformom Atinske berze trebalo bi da omogući veću efikasnost trgovanja, veću transparentnost tržišta i lakši pristup globalnim investitorima.

Biznis Kurir/Blic

Ne propustiteInfoBizCena zlata opet probila rekord: Uncu plaćali više id 4.630 dolara na svetskim berzama
021004-ap.jpg
InfoBizMesi slučajno otkrio šta pije i akcije proizvođača otišle u nebo: Jedna rečenica učinila da berza proključa
Lionel Mesi
InfoBizRaste napetost zbog Grenlanda: Većina indeksa evropske berze u padu
021003-ap.jpg
InfoBizSara Rodžers mi još jednom potvrdila sjanu vest iz Amerike! Siniša Mali se javio iz Davosa s važnom porukom
Siniša Mali.jpg