Lionel Mesi, jedan od najuticajnijih sportista na svetu, poslednjih dana se našao u centru ne samo fudbalskih nego i finansijskih vesti. Sve je počelo kada je u opuštenom intervjuu na „Luzu TV“ otkrio da uživa u nesvakidašnjoj kombinaciji: vino pomešano sa Spriteom.

"Meni se dopada vino, ali ako želim da ‘upe’ brže, pomiješam ga sa Spriteom,“ rekao je Messi uz osmeh.

Naizgled bezazlena opaska o ličnim navikama brzo je prešla granice pop kulture i dospela do Wall Streeta — jer je Sprite, koji spominje, brend u portfoliju Coca-Cola Company.

Neočekivani učinak na Coca-Cola akcije

U danima nakon objavljivanja intervjua, berzanski indeksi su zabeležili značajan porast cene akcija Coca-Cole. Prema izveštajima, tržišna kapitalizacija kompanije porasla je za oko 12,9 milijardi dolara — što analitičari pripisuju upravo impulsu koji je stvorila Messijeva izjava i viralnost na društvenim mrežama.

Objašnjenje fenomena

Messi ima ogromnu globalnu prisutnost i kredibilitet kod publike širom sveta.

Njegova spontana preporuka, makar lična i nesponzorisana, povećala je pažnju ka Sprite-u, pa i opštem sentimentu ka Coca-Cola brendovima.

Investitori često reaguju na trendove i signale koji se brzo šire internetom, što može reflektovati kupovne impulse na tržištu deonica.

Kritičari će reći da ovakav događaj više govori o psihologiji tržišta i ponašanju investitora, nego o fundamentalnim pokazateljima poslovanja neke kompanije. Ipak, odjek Messijeve izjave i broj deljenja njenog klipa učinili su je temom globalnih finansijskih razgovora, barem privremeno.

Šta ovo znači za brendove i tržište?

Ovaj događaj predstavlja snažan signal marketinškim i investicionim profesionalcima. Uticaj celebritija i njihovih spontanih komentara može imati materijalne posledice na tržišne performanse globalnih korporacija.

U eri društvenih mreža, viralni sadržaj često prevazilazi tradicionalne kanale reklame, što znači da nemerljive reference mogu postati tržišni pokretači, makar kratkoročno.

Iako Messi nije direktno reklamirao Coca-Colu niti ima komercijalni ugovor sa njima, njegova reč je imala veliki efekat, dokaz da sentiment i percepcija i dalje igraju ključnu ulogu u ekonomiji pažnje.