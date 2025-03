Ovih dana svi govore o nestabilnom tržištu i mogućem novom rastu akcija mnogih velikih kompanija, a postavlja se pitanje da li će to zaista biti tako? Nakon delimične stagnacije tržišta zbog rastuće tenzije na političkom i ekonomskom globalnom planu, ali i nakon razgovora Zelenskog i Trampa, kompanije najavljuju povećanje efikasnosti u narednom periodu. Jedna od njih je i Coca-cola, koja je svoje rezultate za poslednji kvartal objavila među poslednjima, a koji pokazuje da je ova kompanija u poslednjem kvartalu 2024. zabeležila porast profita od 19%. Stoga se među investitorima pokreće pitanje da li je ovo zlatna godina ove kompanije i pravi tajming za investiranje u njene akcije? Pogledajte najnovije cene akcija najvećih svetskih kompanija.

Što se tiče poslednjih objavljenih rezultata, neto prihodi porasli su za 6% u kvartalu i 3% za celu godinu, a zarada po akciji u četvrtom kvartalu porasla je za 12%. Takođe, slobodni novčani tok, iznosio je 10.8 milijardi dolara za celu godinu, što je porast od 11%. Sve ovo navodi na to da su mnogi stručnjaci u pravu kada Coca Coli prognoziraju odličnu 2025. godinu a nekoliko je razloga za to.

Coca-Cola nastavlja da premašuje tržišna očekivanja i podiže svoju prognozu rasta prihoda, a to signalizira sposobnost kompanije da se izdvoji čak i na konkurentnim tržištima, što dodatno jača poverenje investitora i potencijal za rast akcija. Kako će globalne ekonomije nastavljati sve više da se oporavljaju, Coca-Cola će imati koristi od povećane potrošnje potrošača i povratka jakog rasta na razvijenim i tržištima u razvoju. U budućnosti će, prema mnogim procenama, ekonomska i geopolitička situacija biti mnogo drugačija, a mnoge kompanije počele su da se oporavljaju i da beleže izuzetne rezultate. To sve navodi da će i Coca-Cola, jedna od najvećih kompanija doživeti možda i istorijski rast cena akcija u narednom periodu što je pravi izazov za sve one koji već jesu, ili bi da u budućnosti investiraju u njene akcije.