Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas sa ključnim učesnicima koji rade na projektu izgradnje beogradskog metroa i istakao da je tokom ove godine planirano da počnu radovi na stanicama prve linije, odnosno da projekat uđe u konkretnu fazu izvođenja, u skladu sa utvrđenom dinamikom.

Kako je naveo Mali na svom Instagram nalogu, radovi ulaze u ključnu fazu, zbog čega je fokus upravo na dinamici, koordinaciji i pravovremenom rešavanju svih izazova.

- Ovo je sigurno najveći i najkomplikovaniji projekat u istoriji ne samo Beograda, nego i cele Srbije. Zato su ovakvi sastanci često neprijatni, ali neophodni kako ne bismo "probijali" rokove i kako bismo bili u skladu sa predviđenom dinamikom radova - naveo je Mali.

Kako je dodao, beogradski metro jedan je od najvažnijih projekata za Beograd.