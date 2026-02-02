Slušaj vest

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je na Web Summit-u Qatar 2026 u Dohi da Srbija danas ima snažan i globalno konkurentan startap ekosistem, što potvrđuju rast izvoza softvera i sve veće prisustvo domaćih inovativnih kompanija na najznačajnijim svetskim tehnološkim događajima, među kojima je i nastup osam srpskih startapa na ovogodišnjem Web Summit-u, koji se održava od 1. do 4. februara.

Marko Čadež, učestvujući na panelu posvećenom izgradnji regionalnih kompanija sa globalnim uticajem na Web Summitu Qatar 2026, jednoj od najznačajnijih međunarodnih tehnoloških konferencija na Bliskom istoku, istakao je da su se u poslednjoj deceniji u Srbiji dogodile značajne strukturne promene, što se najbolje vidi kroz podatke o izvozu softvera.

Foto: PKS

- Pre deset godina izvoz softvera iz Srbije iznosio je oko 350 miliona evra, dok danas dostiže više od 5,1 milijarde evra godišnje - naveo je Čadež, dodajući da Srbija danas ima oko 30.000 inženjera.

On je podsetio da su preduslov za ovakav rast bile kontinuirane investicije u digitalnu infrastrukturu, superkompjutere i data centre, kao i uvođenje programiranja kao obaveznog predmeta u osnovnim školama. Prema njegovim rečima, ti koraci su doprineli dolasku razvojno-istraživačkih centara vodećih globalnih kompanija u Srbiju.

Govoreći o izazovima, Čadež je naglasio da Srbija ima snažnu bazu znanja i inovacija, ali da je neophodno dodatno raditi na prodaji i globalnom pozicioniranju domaćih tehnoloških rešenja. Kako je istakao, upravo su konferencije poput Web Summita važna platforma za povezivanje srpskih startapa sa investitorima i međunarodnim partnerima. On je dodao da su godine rada u složenim ekonomskim uslovima doprinele razvoju otpornosti i inovativnosti domaćih kompanija.

Foto: PKS

Govoreći o budućim prioritetima, Čadež je istakao da je neophodno nastaviti ulaganja u infrastrukturu, superkompjutere i data centre, jačati saradnju sa naučnom zajednicom i graditi čvrstu vezu između stručnog znanja i naprednih tehnologija.

Privredna komora Srbije prvi put organizuje nastup srpskih startap kompanija na Web Summit Qatar 2026, koji se održava od 1. do 4. februara 2026. godine u Dohi. Ova konferencija okuplja više od 30.000 učesnika, 1.500 startapa, 700 investitora, 350 govornika i oko 600 predstavnika medija iz više od 120 zemalja.

Foto: PKS

Srbija se predstavlja kroz nacionalni izložbeni prostor „Srpsko ostrvo“, gde svoja rešenja predstavlja osam srpskih startap kompanija iz oblasti digitalne ekonomije, industrije, bezbednosti i zdravstva: Smart Part, SpiceAds, MyFlow, Baby FM, Marina Int, Protokol, CyberParent i Advanced Security Technologies.

Ove kompanije imaju priliku da svoje inovacije predstave investitorima, globalnim korporacijama i institucijama, kao i da učestvuju u brojnim B2B i B2G susretima, čime se dodatno jača međunarodna vidljivost srpskog startap ekosistema.