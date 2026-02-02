Slušaj vest

Na forumu je govorio Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.

- Na forumu sam učesnicima predstavio Zlatibor kao primer uspešnog spoja turizma, lokalnog razvoja, kulture i strateških investicija. Posebno sam naglasio značaj planskog razvoja, očuvanja prirodnih i kulturnih resursa, kao i otvorenost opštine Čajetina za domaće i strane investitore. Predstavljeni su projekti poput aerodroma, Sportskog centra i "Zlatnog grada", što znači da je Zlatibor kao destinaciju sa izuzetnim investicionim potencijalom. To je izazvalo značajno interesovanje publike, investitora i učesnika foruma - kaže Milan Stamatović.

Kako je rekao ostvareno je niz bilateralnih susreta sa gradonačelnicima, uvaženim diplomatama i investitorima, sa kojima je razgovarao o mogućnostima saradnje u oblastima turizma, kulture i ekonomije. Posebno je istaknuta razmena iskustava sa gradonačelnikom Jaroslava, jednog od najposećenijih turističkih gradova u Rusiji, sa fokusom na razvoj turističke infrastrukture, upravljanje destinacijom i unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.

U Opštini Čajetina navode da Global Cultural Dimplomacy Forum predstavlja međunarodnu platformu koja okuplja lidere iz oblasti politike, diplomatije, biznisa, kulture i investicija, sa ciljem unapređenja kulturne diplomatije i jačanja međunarodne saradnje.

Forum je usmeren na izgradnju partnerstava između država kroz kulturnu razmenu, povezivanje kulture sa ekonomijom i investicijama, kao i podsticanje dijaloga između javnog i privatnog sektora na globalnom nivou. Učesnici Foruma su državni zvaničnici i donosioci kulturnih politika, diplomate i predstavnici međunarodnih institucija, investitori i poslovni lideri, kao i stručnjaci iz oblasti kulture, umetnosti i kreativnih industrija, uz prisustvo brojnih međunarodnih delegacija.

- Učešće Zlatibora na ovom značajnom međunarodnom skupu dodatno potvrđuje njegovu poziciju kao prepoznatljive destinacije na mapi kulturnog, turističkog i investicionog razvoja, kao i spremnost lokalne samouprave da kroz razmenu znanja i iskustava aktivno doprinosi globalnim inicijativama koje povezuju kulturu, ekonomiju i održivi razvoj - navodi se u Opštini Čajetina.