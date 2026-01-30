Zbog problema na granicama Srbi pohrlili na ovu planinu: Kapaciteti za Sretenje već popunjeni 90 odsto
Zlatibor tradicionalno važi za jednu od najpopularnijih destinacija u Srbiji tokom cele godine, a zbog uvođenja novog sistema na granicama očekuje još veći broj gostiju.
Uvođenje novog EES sistema za ulazak u zemlje EU na izvestan način mogao bi da se odrazi i na turistička mesta u Srbiji.
Zlatibor se nalazi na putu ka crnogorskom primorju, a s obzirom da Crna Gora ne primenjuje EES sistem na svojim granicama, očekuje se da će cirkulacija putnika na ovoj petlji biti veća u narednom periodu.
U prilog tome ide i što u Crnu Goru možete da putujete i sa važećom ličnom kartom - bez pasoša.
- Primetan je veći priliv turista u ovom periodu. Možda je to zbog novog sistema na granicama ili je u pitanju bolja infrastruktura koja je omogućila brže i sigurnije putovanje do Zlatibora - mi bismo svakako rekli da ima uticaja i jedno i drugo. Naravno, uvek se trudimo da turistima pružimo i što više sadržaja - rekao je Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor.
Zlatibor očekuje veliki broj turista tokom Sretenja
- Strateško mesto Zlatibora značajno doprinosi posećenosti. Nalazimo se na idealnoj lokaciji, na tromeđi sa Bosnom i Hercegovinom i Crnog Gorom. Izuzetan položaj doprinosi i većem broju turista. Međutim, ni kontinuitet domaćih turista ne opada - dodao je Živanović i otkrio da se veliki broj gostiju očekuje za Sretenje.
- Čekamo Sretenje tradicionalno na Zlatiboru, to je kod nas jedan od pikova. Popunjenost kapaciteta za taj period je već sada oko 90 odsto. Nadamo se da će tada biti dovoljne količine snega da se uživa u zimskim sportovima. Biće i veliki broj manifestacija koji će upotpuniti doživljaj - zaključio je Živanović.
