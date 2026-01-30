Slušaj vest

Zlatibor tradicionalno važi za jednu od najpopularnijih destinacija u Srbiji tokom cele godine, a zbog uvođenja novog sistema na granicama očekuje još veći broj gostiju.

Uvođenje novog EES sistema za ulazak u zemlje EU na izvestan način mogao bi da se odrazi i na turistička mesta u Srbiji.

Zlatibor se nalazi na putu ka crnogorskom primorju, a s obzirom da Crna Gora ne primenjuje EES sistem na svojim granicama, očekuje se da će cirkulacija putnika na ovoj petlji biti veća u narednom periodu.

U prilog tome ide i što u Crnu Goru možete da putujete i sa važećom ličnom kartom - bez pasoša.

- Primetan je veći priliv turista u ovom periodu. Možda je to zbog novog sistema na granicama ili je u pitanju bolja infrastruktura koja je omogućila brže i sigurnije putovanje do Zlatibora - mi bismo svakako rekli da ima uticaja i jedno i drugo. Naravno, uvek se trudimo da turistima pružimo i što više sadržaja - rekao je Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor.

Foto: Screenshot YT

Zlatibor očekuje veliki broj turista tokom Sretenja

- Strateško mesto Zlatibora značajno doprinosi posećenosti. Nalazimo se na idealnoj lokaciji, na tromeđi sa Bosnom i Hercegovinom i Crnog Gorom. Izuzetan položaj doprinosi i većem broju turista. Međutim, ni kontinuitet domaćih turista ne opada - dodao je Živanović i otkrio da se veliki broj gostiju očekuje za Sretenje.