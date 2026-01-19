Slušaj vest

Pre pet godina Zlatibor je dobio novu atrakciju koja je promenila njegovo lice, koja je postala njegov ponos. Po hladnom vremenu uz veliku vejavicu otvorena je najduža panoramska gondola na svetu. I od tada ne prestaje sa radom. Prevezla je preko milion putnika, a sada, za vreme novogodišnjih praznika, prevezla je preko 9.000 putnika.

Izgradnjom i otvaranjem gondole ispunjeni su mnogi snovi Zlatiboraca, ispunjena je ideja koja se rodila sredinom prošlog veka. Posebno se tome radovao naš poznati pesnik Ljubivoje Ršumović, poreklom sa iz zlatiborskog sela Ljubiš. Njegov san i vizija iz detinjstva pretvorila se u javu.

- Još kao dečak u svoju svesku sam nacrtao „lakomicu“ – drveno korito na točkićima koje bi, snagom zemljine teže, prevozilo đake iz Gornjeg u Donji Ljubiš do škole i nazad. To je bio đački voz na nikakav pogon, osim zemljine teže. Moja ideja je bila da, dok smo mi u školi, milicija koja sedi u kafani podigne lakomicu kako bismo imali pad i pri povratku u selo – često priča ovu priču Ršum.

Da je značajan projekat u prilog ide da je gondolu pre pet godina gondolu svečano otvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. A njen prvi putnik je bio Miloš Glišović iz Čajetine.

- Za mene kao rođenog Zlatiborca, nekoga ko je ceo svoj život proveo na planini, smučara i kolekcionara, nije postojala druga opcija nego da baš ja kupim prvu kartu za Gold gondolu. Tog jutra, pre pet godina, bilo je slično jutro kao ovo danas, ali tada nisam mogao ni da zamislim da će biti prevezeno preko milion putnika za tako kratko vreme – rekao je Miloš.

Direktorka „Gold gondole“ Bojana Božanić kaže da Zlatibor pre i posle gondole definitivno više nije isti.

- To možda za nekoga nisu velike godine, ali su za nas veoma značajne jer smo tokom njih prešli jedan trnovit put, kao i tokom deset godina koje su prethodile početku rada i tim je naše zadovoljstvo svim rezultatima, sadržajima i aktivacijama koje smo do sad sproveli još veće. Ponosna sam na činjenicu da gondola danas predstavlja zamajac razvoja „Novog“ Zlatibora – kaže Bojana.

Predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović je rekao da je gondola nakon kratkog vremena postala vrhunski brend .

- Veliku zahvalnost duguje svim građanima zlatiborskog okruga koji su učestvovali u akcijama i mobama za izgradnju gondole, i koji su verovali u ideju koja je danas svrstala Zlatibor u red svetskih turističkih centara – rekao je Stamatović.