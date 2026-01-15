Slušaj vest

Nakon što su putevi pročišćeni, a sneg prestao da pada na srpskoj turističkoj lepotici, planini Zatibor vlada prava zimska idila. Na snimcima zabeleženim iz vazduha, jasno se vidi lepota ovog mesta stoga i ne čudi da je godinama unazad jedna od najpolularnijih destinacija kako za domaće turiste, tako i za goste iz čitavog sveta.

- Meni je Zlatibor prelep u svako doba godine i rado dolazim kad god mogu. Snega ima dosta, pa su deca uživala u tim zimskim čarima. Volimo što na Zlatiboru uvek ima ljudi, a volimo i taj urbani centar koji mnogi osporavaju. Nama je prelepo da možemo sesti u lep kafić, prošetati pored jezera, za decu ima puno sadržaja, a ako poželimo u prirodu, tu nam je na deset minuta kolima, kaže za RINU Jovana Vasiljević, turistkinja iz Beograda.

1/5 Vidi galeriju Uživanje na Zlatiboru Foto: Foto: RINA

Tokom minulih novogodišnjih i božićnih praznika na zlatnoj planini boravilo je preko 100.000 ljudi i oboreni su rekordi posećenosti.

- Ogromno interesovanje vlada za Zlatibor tokom praznika. Zaista sjajan početak godine. Zadovoljni smo što je sve proteklo bez incidenata u sjajnoj, ali ono što je najvažnije mirnoj atmosferi, kažu u TO Zlatibor.

Sve do kraja januara posetioci Zlatibora svih generacija mogu uživati u bogatom programu „Zlatiborske božićne bajke“ koja se održava svakodnevno od 17 časova na prazničnoj bini na Kraljevom trgu i koja pruža bezbroj sadržaja edukativnog i zabavnog karaktera.