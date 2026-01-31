Slušaj vest

Posle 10. aprila putovanja građana Srbije u zemlje Šengen zone dobijaju novu dimenziju. Tog dana, na Veliki petak, sistem EES (Entry/Exit System) prelazi u puni, 24-časovni režim rada, što znači da će biti aktivan bez prekida na svim spoljnim granicama Evropske unije.

Iako će se putnici već tokom februara susresti sa produženim radom sistema, pravi pritisak očekuje se tokom uskršnjih i prvomajskih praznika, kao i u jeku letnje turističke sezone. Produženi rad EES-a podrazumeva dodatne provere i biometrijsko evidentiranje, zbog čega se procenjuje da bi gužve na pojedinim graničnim prelazima mogle trajati i po nekoliko sati.

Gde se EES primenjuje?

EES se odnosi isključivo na spoljne granice Šengen zone i važi za državljane trećih zemalja, među kojima su i građani Srbije. Ne primenjuje se na zemlje koje nisu deo Šengena, bez obzira na to da li su članice Evropske unije.

Gde se može putovati bez EES-a?

Građani Srbije mogu izbeći EES sistem putujući u zemlje koje nisu deo Šengen zone. Među najčešćim izborima su zemlje regiona - Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija. Van EES sistema su i Turska, kao i Kipar, koji jeste članica EU, ali nije deo Šengena, što ga čini atraktivnom destinacijom bez dodatnih graničnih procedura.

Gde se očekuju najveće gužve?

Najveća zadržavanja tradicionalno se beleže na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. Tokom letnjih meseci gužve su moguće i na prelazima sa Bugarskom, naročito zbog tranzita ka Grčkoj. Prema ranijim iskustvima, čak i u fazama kada je EES radio svega nekoliko sati dnevno, pojedini putnici su čekali i do 12 sati. Kako se rad sistema bude produžavao, očekuje se i rast zadržavanja.

Ključni datum - 10. april

Do sada su granične službe imale mogućnost da privremeno isključe EES u trenucima najvećih gužvi. Od 10. aprila to više neće biti moguće – sistem će raditi neprekidno, 24 sata dnevno, bez izuzetaka. Taj datum dodatno dobija na značaju jer se poklapa sa Velikim petkom, kada veliki broj građana putuje ili se vraća iz inostranstva, što bi moglo dovesti do ozbiljnih zastoja na granicama.