Blokada graničnih prelaza ka zemljama Šengenskog prostora, koja je započeta juče tačno u podne, nastavlja se i danas. Teretni saobraćaj na većini prelaza i dalje je u potpunom zastoju.

Ova blokada ne odnosi se na putnički saobraćaj, već isključivo na teretna vozila. Kamioni sa robom parkirani su na teretnim izlazima iz zemlje, dok vozači kamiona iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije protestuju zbog, kako navode, nemogućnosti da nakon uvođenja EES sistema na granicama Šengena legalno i bez prepreka obavljaju svoj posao.

Štrajk kamiondžija - blokirani granični prelazi

Teretni terminali na graničnim prelazima i danas su pod blokadom. Na većini prelaza teretnim vozilima onemogućen je i ulaz i izlaz iz Srbije, dok je na pojedinim prelazima blokiran samo izlaz iz zemlje. Reč je o graničnim prelazima Neštin, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja i Vatin.

Blokirani granični prelazi Batrovci Šid Bogojevo Bačka Palanka Neštin Bezdan Horgoš Kelebija Vrška Čuka Gradina Strezimirovci Srpska Crnja Vatin Kaludjerovo Preševo

Mađari preusmeravaju kamione

Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, za Biznis Kurir ističe da situacija na granicama funkcioniše uglavnom mirno, iako deluje neprirodno zbog blokade teretnog saobraćaja. Terminali na Horgošu i Kelebiji, koji su ranije bili puni, sada su prazni, jer, kako Mandić tvrdi, mađarska policija zaustavlja kamione i preusmerava ih na parkinge kako bi izbegla gužve i bezbednosne probleme. Ovo stvara problem za vozače, koji gube dragocene dane boravka u Šengenu.

- Zbog toga ulazni terminali, koji bi normalno bili puni, sada stoje prazni, što predstavlja problem za vozače jer gube dane boravka u Šengenu - rekao je Mandić.

Udruženje je intervenisalo preko ambasade i Ministarstva spoljnih poslova kako bi vozila bila puštena u Srbiju i sprečio se dalji gubitak dana za vozače.

- Nadamo se da će mađarska policija uskoro omogućiti prolaz vozila do naše granice, kako bismo zaštitili vozače od daljeg gubitka dana.

Blokada se odnosi isključivo na teretna vozila, a vozači su upozoreni da koriste alternativne pravce preko Rumunije i Bugarske.

Prelazi prema Bugarskoj, poput Mokranja i Ribaraca, zahtevaju dodatnu organizaciju, jer je policija tražila prethodnu najavu. Vozači su pod pritiskom svojih klijenata da roba mora izaći iz zemlje, ali zbog pravila EU ne mogu svi kamioni trenutno da napuste Srbiju.

Mandić podseća da vozači tehnički nisu krivi, oni samo žele da rade svoj posao. Dok EU ne omogući prolaz, vozači ne mogu da nastave transport, a striktna kontrola, koja se sada primenjuje, može dovesti i do zaustavljanja ili deportacije više vozača nedeljno. Udruženje naglašava da ne može prisiliti vozače da idu bez garancije bezbednog povratka i završetka posla.