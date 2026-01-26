Slušaj vest

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštila je da je danas od 12 časova došlo do blokade saobraćaja za teretna vozila, koja je prethodno najavljena MUP-u od strane predstavnika Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“.

Blokada je započeta danas na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima, dok je najavljeno da će u ponoć biti blokirani i granični prelazi na ulazu u Republiku Srbiju. Ne odnosi se na putnički saobraćaj, već isključivo na teretni, koji je u potpunosti obustavljen.

Kamioni sa robom parkirani su na teretnim izlazima iz zemlje, dok kamiondžije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije protestuju zbog, kako navode, nemogućnosti da obavljaju svoj posao nakon uvođenja EES sistema na granicama Šengenskog prostora.

Blokirani granični prelazi Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Neštin, Bezdan, Horgoš, Kelebija, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, Vatin, Kaludjerovo, Preševo.

Scene sa blokada

Na terenu se mogu videti scene solidarnosti među kamiondžijama. Vozači su izašli iz svojih kamiona, okupljaju se na putu i teretnim terminalima i pružaju međusobnu podršku dok protest traje. Kamioni stoje parkirani jedan uz drugi, a slike i snimci sa graničnih prelaza pokazuju da je teretni saobraćaj u potpunosti zaustavljen.

Srđan Tošić iz Udruženja vozača "381" sa svojim kolegama nalazi se na administrativnom prelazu Končulj gde je takođe blokiran teretni saobraćaj.

- Umesto da razgovaraju sa nama i da pronađemo neko rešenje, pojedine firme tražile su alternativne pravce kako da prevezu robu, zbog čega smo mi bili primorani da pored svih graničnih izlaza iz zemlje blokiramo i administrativne prelaze. Na taj način smo sprečili da velike firme koje mogu to sebi da priušte izvlače svoju robu preko administrativnih prelaza i Kosova i Metohije, a potom dalje transportuju u lukama u Albaniji kao što su Drač, Valona i ili luka u Crnoj Gori kako bi se roba transportovala.

Tošić ističe da većina kompanije ima mogućnost da pomogne.

- A ne da se traži alternativa, zbog toga smo morali da zatvorimo sve - kazao je Tošić.

On je rekao da se snalaze na terenu, kaže da nije hladno, tvrdi da moraju da izdrže.

- Ovu borbu dobijemo zajedno. Mi smo rešeni da istrajemo, radi se o našoj egzistenciji, o opstanku transportne industrije. Mi smo pokušavali da to rešimo na miran način i za stolom, kako je i trebalo, ali sa druge strane nije postojala dobra volja da se to reši. Birokratija je bila jača od realnosti i mi smo morali da pokažemo šta će se desiti u aprilu kada EES sistem počne da se primenjuje u punoj formi. Ovo je pokazatelj onoga što sledi - poručio je Tošić.

Hapšenja vozača u Nemačkoj

Kao jedan od razloga protesta, vozači navode i nedavne događaje u Evropskoj uniji. Pre nekoliko dana, u nemačkoj luci Roštok, prilikom ulaska i izlaska sa trajekta, uhapšeno je osam srpskih vozača kamiona zbog prekoračenja dozvoljenih 90 dana boravka u EU.

Oni su sprovedeni na najbliži aerodrom i deportovani u Srbiju. Ukoliko im bude izrečena zabrana ulaska u zemlje Evropske unije, njima će praktično biti onemogućeno da se bave svojim poslom.

Vozači kamiona više puta su isticali da se nakon uvođenja EES sistema tretiraju kao turisti, a ne kao radnici koji obavljaju međunarodni drumski transport u zemljama Šengena.

U pokušaj da se problem reši uključile su se Privredna komora Srbije i Eurochambers, koji okuplja privredne komore širom Evrope. Oni su institucijama Evropske unije u Briselu i vladama svih država članica uputili apel da se promeni primena pravila o ograničenju boravka od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Situacija na Batrovcima

Na graničnom prelazu Batrovci situacija je ostala slična kao i prethodnih dana, a kolone teretnih vozila su dugačke. Kolona kamiona trenutno se nalazi na nešto više od 500 metara od same granice sa Hrvatskom, dok je teretni saobraćaj praktično u potpunosti zaustavljen.

Saobraćaj ka Evropskoj uniji je blokiran, a kolona se iz minuta u minut produžava.

Organizacija protesta i trajanje blokade

Kako je za Biznis Kurir objasnio Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, spekulacije o broju kamiona nisu u prvom planu, već je ključno da se vozačima omogući da rade svoj posao bez straha od hapšenja i deportacije.

Prema njegovim rečima, na svakoj granici raspoređene su ekipe vozača koje rade u smenama od po osam sati kako bi vodile računa o kamionima sa robom. U ponoć su blokirani i ulazni teretni terminali ka Srbiji, dok je period od 12 sati ostavljen kako bi se vozači koji su se nalazili na teritoriji EU mogli vratiti u zemlju.

Na pitanje koliko će protest trajati, Mandić je rekao:

- Nadam se da neće trajati više od tri meseca. Šta da vam kažem, koliko je pametnih ljudi u EU toliko će protest trajati. Ako budu pametni danas će nam poslati pismo i poziv da razgovaramo, ako ne budu to će biti za 10, 15 ili mesec dana. Oni su vlast uništava sopstvenu privredu kako onda da se nadamo da će se nad nama smilovati. Mi ne možemo poslati naše vozače da ih tamo hapse i maltretiraju.

Reagovala Evropska komisija

Evropska komisija saopštila je da prati aktuelnu situaciju u vezi sa prevoznicima sa Zapadnog Balkana koji su započeli blokadu teretnih graničnih prelaza prema zemljama Šengenske zone.

Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio je na redovnoj konferenciji za medije da je Komisija u stalnom kontaktu sa partnerima iz regiona i da radi na pronalaženju rešenja za probleme prevoznika.

On je naveo da se razmatraju različite opcije za prevazilaženje situacije, a posebno je istakao novu viznu strategiju čije se objavljivanje očekuje krajem nedelje.