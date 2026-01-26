Slušaj vest

Evropska komisija prati aktuelnu situaciju u vezi sa prevoznicima sa Zapadnog Balkana koji su od danas započeli blokadu teretnih graničnih prelaza prema zemljama Šengenske zone. Kako je saopšteno, Komisija je u stalnom kontaktu sa partnerima iz regiona i radi na pronalaženju rešenja za njihove probleme, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lamer na redovnoj konferenciji za medije.

On je naveo da se trenutno razmatraju različite mogućnosti za prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju prevoznici, a posebno je istakao novu viznu strategiju čije se objavljivanje očekuje krajem nedelje.

Prema njegovim rečima, Evropska komisija će i u narednom periodu ostati angažovana u komunikaciji sa partnerima iz Zapadnog Balkana i pažljivo pratiti dalji razvoj situacije.

Lamer je objasnio da sistem ulaska i izlaska (EES) ne donosi nove propise, niti se odnosi na produženje ili skraćenje boravka u šengenskom prostoru, već je njegov cilj efikasnija primena već postojećih pravila i sistemsko otkrivanje eventualnih zloupotreba.

U skladu sa šengenskim pravilima, državljani zemalja koje imaju bezvizni režim mogu boraviti do 90 dana u okviru perioda od 180 dana, dok je za svaki boravak koji traje duže neophodna dugoročna viza ili posebni nacionalni aranžmani.

Lamer je naglasio da se ova pravila primenjuju ravnopravno u svim državama Šengenske zone i da su na snazi već dugi niz godina.

Kako je dodao, Evropska komisija je svesna da pojedine profesije sa izraženom mobilnošću, poput kamiondžija, sportista ili umetnika na turnejama, imaju potrebu za boravkom dužim od 90 dana u šengenskom prostoru.

Lamer je istakao da mogućnost dužeg boravka zavisi od nacionalnih propisa i bilateralnih sporazuma, kao i da se upravo to pitanje trenutno nalazi u fokusu Evropske komisije.