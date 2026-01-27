Slušaj vest

Kako su vozači iz regiona Zapadnog Balkana ranije i najavili, juče tačno u podne započeta je blokada graničnih prelaza ka zemljama Šengenskog prostora. Protest se i danas nastavlja, a teretni saobraćaj na većini prelaza je u potpunosti obustavljen.

Blokada se ne odnosi na putnički saobraćaj, već isključivo na teretna vozila. Kamioni sa robom parkirani su na teretnim izlazima iz zemlje, dok kamiondžije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije protestuju zbog, kako navode, nemogućnosti da legalno i nesmetano obavljaju svoj posao nakon uvođenja EES sistema na granicama Šengena.

Teretni terminali i dalje blokirani

Teretni terminali na granicama i danas su pod blokadom. Teretnim vozilima onemogućen je i ulaz i izlaz iz Srbije na većini graničnih prelaza, dok je na pojedinim prelazima blokiran samo izlaz iz zemlje.

To su sledeći granični prelazi: Neštin, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja i Vatin.

Lista blokiranih graničnih prelaza

Batrovci

Šid

Bogojevo

Bačka Palanka

Neštin

Bezdan

Horgoš

Kelebija

Vrška Čuka

Gradina

Strezimirovci

Srpska Crnja

Vatin

Kaludjerovo

Preševo

Kamiondžije: Tretiraju nas kao turiste

Kamiondžije tvrde da se zemlje Šengena prema njima odnose kao prema turistima ili migrantima, iako obavljaju posao od ključnog značaja za privredu. Više vozača je, zbog nepoštovanja nametnutih pravila, proterano ili uhapšeno u zemljama Evropske unije.

Evropska komisija saopštila je juče da pažljivo prati situaciju, ali je navela da se propisi nisu menjali, već da su kontrole na granicama pooštrene.

Čadež: Šteta 100 miliona evra dnevno

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež obišao je jutros granični prelaz Batrovci, gde više od 50 kamiona blokira teretni saobraćaj. Tom prilikom istakao je da direktna šteta usled blokade prelaza i zastoja izvoza iz čitavog Zapadnog Balkana iznosi oko 100 miliona evra dnevno.

- To je samo šteta kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati da svaka proizvodna kompanija ima penale i kazne zbog neisporučene robe u iznosu od 10.000 do 50.000 evra dnevno. Ima oko 10.000 kompanija koje izvoze samo iz Srbije u EU, pa se dolazi do zaista velikih brojki - rekao je Čadež.

On je dodao da privrednici iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore već više od dve godine zajednički ukazuju institucijama EU da je ovo ozbiljan problem, kao i da na to upozoravaju i kompanije iz Evropske unije koje posluju i proizvode u regionu Zapadnog Balkana, ali da konkretna rešenja i dalje izostaju.

Trajanje protesta zavisi od odgovora EU

Kako je za Biznis Kurir izjavio Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, spekulacije o broju kamiona nisu suština problema, već potreba da se vozačima omogući da obavljaju međunarodni transport bez straha od hapšenja i deportacije.

Na pitanje koliko bi protest mogao da traje, Mandić je rekao da se nada da blokada neće potrajati duže od tri meseca.

- Šta da vam kažem, koliko je pametnih ljudi u EU, toliko će protest trajati. Ako budu pametni, danas će nam poslati pismo i poziv na razgovore. Ako ne, to će biti za 10, 15 dana ili za mesec dana. Oni uništavaju sopstvenu privredu, pa kako onda da se nadamo da će se nad nama smilovati. Mi ne možemo slati naše vozače da ih tamo hapse i maltretiraju - poručio je Mandić.

EES sistem kao ključni problem

Kako je izjavio Mandić, uvođenjem EES sistema vozačima iz regiona faktički je onemogućeno da rade i obavljaju međunarodni transport robe nakon isteka dozvoljenog boravka od 90 dana u okviru 180 dana u Evropskoj uniji.

Mandić je naglasio da je većina vozača iz Srbije već ispunila dozvoljenu kvotu boravka, zbog čega ih policija u zemljama EU hapsi i deportuje u Srbiju, što dodatno otežava njihov ionako težak položaj.