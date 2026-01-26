Slušaj vest

Teretni saobraćaj na graničnom prelazu Batrovci i dalje je blokiran, a kolona kamiona dugačka je oko kilometar i po. Saobraćaj van teretnog se odvija normalno, bez zadržavanja, a na samom kraju kolone na teretnom prilazu nalazi se i saobraćajna policija. Prevoznici koji su danas bili na graničnom prelazu mahom su se razišli i na prelazu ostaje grupa koja je izabrana za dežurnu uz preko 40 kamiona.

Predsednik Udruženja prevoznika Srbije Neđo Mandić izjavio je večeras da će prevoznici proširiti blokadu na još dva granična prelaza na istoku zemlje, nakon što su pojedini ruski prevoznici pokušali da zaobiđu postojeće blokade koristeći prelaze koji se ranije nisu koristili ili su bili u minimalnoj upotrebi — reč je alternativnim graničnim prelazima sa Bugarskom - Mokranje, u blizini Negotina i Ribarci, u blizini Bosilegrada.

Mandić objašnjava da se to desilo pod pritiskom velikih proizvođača koji, prema njegovim rečima, po svaku cene žele da dopreme svoju robu.

- Umesto da se potrude da izvrše pritisak na svoje partnere i prijatelje u Evropskoj uniji i da taj problem reše, oni gledaju gde da probiju blokadu. Mi sada užurbano tražimo rešenje i ekipe koje će se sutra ujutru pojaviti na tim prelazima - rekao je Mandić i dodao:

- Pošto planiramo da to trajati ne nedelju dana, nego i mnogo više, mi smo se organizovali tako da radimo po smenama i da svi dođu na red. Neko danas, neko sutra, neko prekosutra. Napravili smo raspored tako da praktično svi prevoznici učestvuju - rekao je Mandić i dodao da "policija korektno obavlja svoj posao": "Zadovoljni smo, nije bilo nikakvih problema".

Na pitanje da li su u međuvremenu razgovarali sa predstavnicima nadležnih institucija iz Evropske unije, Mandić kaže da ih niko do sada nije kontaktirao.

- Niko se nije oglasio osim onoga što sam čuo na vestima, da je danas ponovo bilo postavljeno pitanje portparolu i da je on rekao da se intenzivno radi i da će do kraja nedelje biti usvojena nova vizna strategija Šengena - rekao je Mandić.

On dodaje da je jedno od mogućih rešenja dugoročna i višekratna viza za profesionalne vozače na teritoriji EU.

- Moguće je da to rešenje bude ponuđeno do petka - rekao je sagovornik, prenosi Telegraf pisanja Tanjuga.

Mandić je to rešenje ocenio kao prihvatljivo.

- Mi smo ranije radili u viznom sistemu bez problema, morali smo tada da tražimo vizu svake godine ili svakih šest meseci. To je bila opšta viza - rekao je Mandić i istakao da su "blokirani samo teretni terminali i ništa drugo".

Oglasila se Evropska komisija

Povodom blokade graničnih prelaza sa Šengenskom zonom kojoj su kao znak protesta zbog novog sistem kontrole ulaska i izlaska iz Evropske unije pribegli vozači kamiona iz Srbije i regiona — oglasila se i Evropska komisija.

Oni su rekli da su svesni problema vozača i prevoznika sa Zapadnog Balkana i da bi Evropska komisija mogla da predstavi rešenje u okviru nove vizne strategije EU tokom ove nedelje, kao i da pažljivo prate situaciju i da su u kontaktu sa partnerima sa Zapadnog Balkana.

Na graničnim prelazima u zemljama Zapadnog Balkana kamioni su parkirani, motori ugašeni, a teretni saobraćaj ka Evropskoj uniji i iz nje – u zastoju. Povod je primena pravila da u Šengen zoni mogu da borave samo 90 tokom 180 dana.

- Došli smo dotle da jednostavno našim vozačima, nama je oduzeto pravo na rad, jer naši vozači se hapse u Evropskoj uniji - rekao je Mirko Ivanović iz Konzorcijuma "Logistika BiH".

Vozači iz zemalja van Evropske unije i ranije su mogli da borave najviše 90 dana u Šengen zoni u periodu od šest meseci, ali su se ta pravila često zaobilazila.

"Spremni smo na sve, samo dajte predlog!"

Poslednjih meseci kontrole su znatno pojačane, a deportacije učestalije, dok Evropska unija postepeno uvodi Sistem ulaska i izlaska, koji elektronski beleži boravak i praktično onemogućuje bilo kakvo prekoračenje pravila 90/180 dana.

Udruženje "Međunarodni transport" je ranije najavilo da će istovremeno sa srpskim prevoznicima, njihove kolege iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije započeti blokade na svim svojim graničnim prelazima, dok će kolege iz Turske podržati protest tako što će poslati vozila na granične prelaze Srbije.

- Sednemo, ako imaju dobru nameru za pet minuta će im biti jasno. Može svaki predlog, vozačka viza, povećanje broja dana za profesionalne vozače ili može neki drugi predlog, mi smo na sve spremni - kaže Neđo Mandić, predsednik Poslovnog udruženja "Međunarodni transport".

U Crnoj Gori blokirano je devet graničnih prelaza i prilazi najvećoj crnogorskoj luci Bar. Prevoznici su ograničili uvoz i izvoz robe, osim hitnih potrepština, lekova i živih životinja.

- Mi se borimo da naša preduzeća budu konkurentna u odnosu na region, borimo se za naše zaposlene, za naše porodice, za našu egzistenciju - ističe direktor Udruženja međunarodnih prevoznika Crne Gore Vesko Šljivančanin.

Blokade su započete na 21 teretnom prelazu i to: Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja, Vatin, Đerdap, Gradina,Preševo, Kaluđerovo, Vrška Čuka, Strezimirovci, Končulj, Brnjak, Jarinje i Merdare.

Vozači kamiona najavili su da će blokada trajati do ispunjenja njihovih zahteva, a da odgovor na protesno pismo koje su uputili evropskim institucijama očekuju u narednih sedam dana.

- Pripremili smo se tako što smo se podelili u nekoliko smena sa kolegama, od po osam sati, pa ćemo dežurati ovde kroz noć i na svakih osam sati. Obezbedili smo hranu i vodu za vozače koji se nalaze u kolonama, odnosno minimum ljudskih potreba, jer smo svesni da će ovo da utiče, da potraje - rekao je Dušan Anđelić iz "MS Transport" Ruma.

Evropska komisija poručuje da novi sistem ulaska i izlaska u EU ne uvodi nova pravila boravka u Šengenu, već omogućava strožu primenu postojećeg pravila 90 dana u 180. Takođe se dodaje da prate šta se dešava sa prevoznicima sa Zapadnog Balkana i da su u kontaktu sa partnerima iz regiona — kao i da rade na rešenju problema.

U Briselu navode da su upoznati sa blokadama i problemima vozača sa Zapadnog Balkana i da se u okviru nove vizne strategije razmatraju moguća rešenja za profesionalne vozače.