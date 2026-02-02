Slušaj vest

Kako je navedeno, ove hale postaće temelj novog kulturnog i društvenog života tog dela grada, uz puno poštovanje njihove istorijske vrednosti.

Prema planovima, Hala 1 biće transformisana u savremeni centar kulturnih dešavanja, sa operskom scenom u središtu, ali i prostorima za pozorište i kabare. Hale 2 i 3 zadržaće svoju izvornu arhitektonsku strukturu i dobiće novu javnu funkciju – u njima će biti smešteni škola, vrtić, savremena zdravstvena ustanova i različiti kulturni sadržaji namenjeni svim građanima.

Iz kompanije ističu da hale, prepoznatljive po upečatljivoj arhitekturi, ostaju trajno zaštićeno kulturno dobro i simbol bogate istorije i sajamske tradicije Beograda. Prostor između Mosta na Adi i nekadašnjeg Starog železničkog mosta, koji će biti pretvoren u pešački, dobiće savremeni urbani okvir uklopljen u novu gradsku četvrt Belgrade Waterfront Marina.

Kutija u kutiji

Posebno se navodi da će u Hali 1 biti primenjen koncept "kutije u kutiji", kako bi se sačuvale jedinstvene karakteristike objekta. Ispod postojeće kupole biće izgrađene tri zasebne sale sa sopstvenom akustikom – glavna sala namenjena operi i velikim muzičkim događajima, manja sala za pozorišne i baletske produkcije, kao i prostor za kabaretske nastupe.

Unutrašnjost Hale 1 biće oblikovana kao dinamičan javni prostor, sa kafićima, restoranima i prodavnicama koje će formirati unutrašnji trg, pogodan za događaje, sezonske markete i pop-up programe. Kružne galerije na višim nivoima omogućiće pogled na trg i kupolu, dok će mostovi i stepeništa dodatno naglasiti prostranost objekta.

Dva ulaza u Halu 1

Planirano je i da krov kabaretske sale funkcioniše kao savremeni „food hall“, dok će prostor iznad pozorišta nuditi fine dining sadržaje, a krov operske sale biti namenjen velikim gradskim događajima. Hala 1 imaće dva ulaza – jedan povezan sa javnim prevozom, a drugi sa trgom uz reku, čime se obezbeđuje prirodna integracija sa parkom i šetalištima.

Autor idejnog dizajna je renomirani britanski arhitektonski biro WilkinsonEyre, poznat po međunarodno nagrađivanim projektima, među kojima su obnova londonske elektrane Battersea i Guangdžou finansijski centar. Najavljeno je i raspisivanje javnog arhitektonskog konkursa, koji će omogućiti dodatna savremena rešenja u skladu sa istorijskim vrednostima objekata i okruženjem.

Iz kompanije Beograd na vodi poručuju da će hale 1, 2 i 3 ostati dostupne svim građanima, uz očuvanje kulturnog nasleđa i uvođenje novih sadržaja koji će obogatiti umetnički, kulturni i društveni život Beograda.