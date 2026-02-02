Slušaj vest

Prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima nazvanom "Svoj na svome" do 1. februara u 19 časova pristiglo je 1.462.045 prijava građana.

Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošta širom Srbije.

Sve detalje, nedoumice, ali i kako proces prijave izgleda pogledajte OVDE.

Konačno svoj na svome Izvor: Kurir

Biznis Kurir

Ne propustiteNekretnineMINISTARKA SOFRONIJEVIĆ: Do jutros u 7.30 Stiglo 1.435.318 prijava za upis prava svojine, produžetka roka neće biti
Screenshot 2026-02-01 091540.jpg
InfoBizProduženo radno vreme službi, radiće i za vikend: Ogromno interesovanje za program "Svoj na svome" u Loznici
LOZNICA - Još nekoliko dana.JPG
NekretnineŠTA AKO NE LEGALIZUJETE OBJEKAT NA VREME: Termin produžen do oktobra - advokat otkriva sve nedoumice! Rokovi, uslovi i potrebna dokumentacija na jednom mestu
Nikola Premović
NekretninePromenite zakon, dajte ljudima rešenja u februaru: Vučić očekuje 1,5 miliona prijava za legalizaciju
Plaćanje, građevina legalizacija