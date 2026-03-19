Trgovinski lanci biće obavezni da na svojoj internet stranici kao i na svom nalogu na Nacionalnom portalu otvorenih podataka objavljuju cenovnik proizvoda i to na dnevnom nivou, jedna je od novina Predloga zakona o zaštiti potrošača koji je danas utvrdila Vlada Srbije i koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Prema ovom predlogu, trgovci će biti obavezni da ažuriraju cenovnik pri svakoj promeni cene, u realnom vremenu, tako da podaci uvek odgovaraju stvarnim, trenutnim cenama u prodavnici i onlajn prodaji, kako bi potrošači bili tačno i pravovremeno informisani, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Predviđeni su i značajni pomaci u pravcu veće transparentnosti, pouzdanosti i efikasnosti zaštite potrošača u Srbiji u digitalnom okruženju.

Uređuju se i odnosi povodom ugovora o prodaji robe sa digitalnim elementom, isporuka digitalnog sadržaja i digitalne usluge, uvode se obaveze pružaoca onlajn tržišta odnosno prodaje robe preko onlajn platformi pa se pružaoci onlajn tržišta izjednačavaju sa trgovcima kada je reč o obavezama koje imaju prema potrošačima.

Predviđeno je da se kao nepoštena poslovna praksa sankcioniše ako se trgovac služi lažnim potrošačkim recenzijama, ako kod oglašavanja ne navede da se radi o plaćenom oglasu, ako dovede potrošača u zabludu u pogledu toga da li su recenzije proizvoda dali potrošači koji su zaista koristili ili kupili proizvod.

Predviđa se i uvođenje odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe zbog nepravilne instalacije kao posledice nedostatka u uputstvu koje je dao trgovac odnosno odgovornost trgovca za nesaobraznost digitalne usluge ili digitalnog sadržaja zbog nepravilne integracije u digitalno okruženje kao posledice nedostatka u uputstvu koje je dao trgovac.

Ukoliko poslanici u Skupštini Srbije usvoje ovaj zakonski predlog, biće bolja i zaštita maloletnih lica i javnog zdravlja, jer se pravno definiše zabrana prodaje maloletnim licima, pored klasičnih duvanskih i srodnih proizvoda - elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda i elektronskih cigareta.

Podsežamo, kako je pre neki dan na Međunarodni dan zaštite potrošača poručila Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Srbija uskoro dobija tri nova zakona - Zakon o zaštiti potrošala, Zakon trgovačkim praksama i izmene i dopune Zakona o trgovini, koje Skupština treba uskoro da usvoji, koji će pomoći u uvođenju evropskih standarda na unutrašnje tržište Srbije.