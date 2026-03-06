Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da još uvek nije notifikovana tužba Deleza protiv države Srbije u arbitražnom sudu u Vašingtonu i dodala da se naša strana priprema i da će biti spremna za arbitražu.

- Oni (Delez) su najavili, a to su procesi koji traju. Čekamo, jer koliko sam obaveštena, još uvek nije ni notifikovana njihova tužba u arbitražnom sudu u Vašingtonu - rekla je ministarka Lazarević.

Ona je rekla da su to kompleksni pravni postupci i poručila da će država Srbija biti spremna.

- Što se srpske strane tiče, mi se pripremamo, svakako Republičko pravobranilaštvo zastupa Republiku Srbiju uz učešće i drugih institucija i to je nešto što će trajati jer su to kompleksni pravni postupci, ali mi smo svakako spremni i kako se stvari budu odvijale, to će ići nekim svojim tokom - navela je Lazarevićeva.

Kompanija Ahold Delhaize potvrdila je 6. februara da je podnela zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova (ICSID) da bi zaštitila, kako je saopštila, svoja prava prema Bilateralnom investicionom sporazumu između Holandije i Srbije u vezi sa regulatornim merama koje je Vlada Srbije sprovela u septembru 2025. godine.

Šta tvrdi Delez

Kompanija tvrdi da je odluka Vlade Srbije uticala na više od 85 odsto prihoda kompanije Delhaize Serbia, kao i da su bili primorani da donesu odluku o zatvaranju 25 prodavnica i obustave investicije planirane za 2026. godinu, što je dovelo do gubitka više stotina radnih mesta u Srbiji.

Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova - ICSID (Center for Setlements of Investments Disputes) je, svetska institucija koja se bavi rešavanjem sporova između država i stranih investitora. ICSID je deo Grupacije Svetske banke i njegovo glavno sedište je u Vašingtonu.

U prvoj reakciji na ovu vest, Lazarevićeva je rekla da je tako nešto najavljivano ali da država nije htela da odustane od Uredbe o ograničavanju marži.

- Od septembra trpimo pritiske i pretnje da će se pokrenuti arbitraža i odoleli smo pritisku da ne ukinemo Uredbu o ograničenju marži - rekla je ranije ministarka.

Vlada Srbije je uredbom ograničila trgovačke marže od 1. septembra 2025. do kraja februara 2026. za oko 20.000 proizvoda, koji obuhvataju osnovne životne namirnice, kućna hemija i higijena, po kojoj najviša stopa marže u trgovini na malo, obračunata na prodajnu cenu bez poreza na dodatu vrednost, ne može biti veća od 20 odsto.

Takozvani of rabat su ograničeni na 10 odsto i odnose se na svu robu koju dobavljač isporučuje trgovcu. Takođe dopunjena uredba je ograničila logistički rabat i naknadu za manjak robe i otpis robe na tri odnosno jedan odsto.