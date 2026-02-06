Slušaj vest

Prema informacijama nemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), holandska kompanija je podnela tužbu Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova (ICSID), koji deluje u okviru World Bank Group u Vašingtonu.

Iz kompanije Ahold Delhaize navode da su mesecima bezuspešno pokušavali da sa srpskim vlastima pronađu sporazumno rešenje. Kako tvrde, državni propisi su „sa trenutnim dejstvom“ doveli njihovu ćerku-firmu Delhaize Serbia u gubitašku poziciju.

Povod za spor su mere koje su mnoge države uvele usled rasta troškova života, pokušavajući da kroz regulaciju cena i marži ublaže nezadovoljstvo građana. Srbija je jedna od zemalja koja je posegla za takvim rešenjima, slično kao i Mađarska, koja je prošle godine ograničila marže za određene proizvode u trgovini.

U Srbiji je vlada u septembru prošle godine donela uredbu kojom su marže za 23 kategorije proizvoda ograničene na period od šest meseci. Prema navodima upućenih izvora, ova mera je obuhvatila velike trgovinske lance i više od tri četvrtine njihovog asortimana, koji čini preko 80 odsto ukupnog prometa. Trgovci su, i bez ograničenja marži, poslovali sa neto profitom od svega dva do 4,5 odsto.

Posledice su već vidljive. Ahold Delhaize je, prema dostupnim informacijama, od septembra zatvorio 25 prodavnica u Srbiji, gotovo svaku dvadesetu u mreži. Delhaize Serbia je prisutan na domaćem tržištu već 25 godina i trenutno upravlja sa 547 prodavnica, zapošljavajući više od 11.000 ljudi.

Kao strani investitor, Ahold ima pravo da, pored eventualnog postupka pred domaćim sudovima, zatraži zaštitu i pred međunarodnom arbitražom. Osnova za tužbu su bilateralni sporazumi o zaštiti investicija, uključujući sporazum između Srbije i Holandije, koji je stupio na snagu 2004. godine, kao i sporazum Srbije sa državama članicama EU koji važi od 2013. godine.