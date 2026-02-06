Nove prevare na putevima. Koriste lažnu šlep službu kako bi vam naplatili uslugu papreno.

Šlep službu niko ne voli, ali životne situacije nas nekad nateraju da moramo da ih pozovemo. Dodatna "so na ranu" može biti ako morate da šlepate automobil sa automatskim menjačem.

Kvarovi na putu ili saobraćajne nezgode su realne situacije u kojima svaki vozač može da se nađe. Ponekad stvari dođu dotle da mora da interveniše šlep služba, a onda dosta toga zavisi od činjenice da li vozite automatika ili manuelca.

Pošto je na našim putevima sve više automobila koji imaju automatski menjač, proverili smo na koji način se šlepanje razlikuje u odnosu na one sa manuelnim, odnosno šta sve može da sačeka vozače u već neprijatnoj situaciji.

Komplikovanije šlepanje vozila sa automatskim menjačem

- Kod vozila sa manuelnim menjačem izbaci se u ler, spusti se ručna, zakači sajla i automobil se kači na kamion. Kod vozila sa automatskim menjačem ima mnogo više peripetija - kažu iz beogradske Šlep službe Antić.

- Generalno, kad menjač ostane bez struje ne možete da ga izbacite u Neutral (N) položaj, tj. možete ali je muka. Kako se to radi, zavisi od marke. Čak i kod istih modela, u zavisnosti od godine proizvodnje, drugačiji je sistem za odblokiravanje. Kod nekih i ne postoji, nego mora softverski da se kači u servisu pa preko kompjutera da se izbacuje u N položaj - dodaju sagovornici.

Razlika između Azijata i Evropljana

Kao primer se uzimaju Mercedesovi automobili (od 2012. ili 2014) kojiimaju ručicu menjača na volanu, jer kod njih mora da se ide u servis, pa se kače na kompjuter, gde se izbaci u Neutral.

Takođe, postoji razlika između automobila iz Japana i Koreje, i evropskih.

- Kod automobila iz Japana i Koreje, jednostavno se izbacuje u Neutral. Kod menjača imaju jedno parče plastike koje se vozačevim ključem skine, gurne se ključ od auta unutra, polugica se stisne i auto se izbaci u Neutral - objašnjavaju iz šlep službe.

- Evropljani to kriju ispod motora ili na drugim mestima, kod evropskih automobila ima dosta peripetija. Ako ne može da se otključa, stavljaju se kolica, pa ako je auto u parkingu onda ne može da se gurne jer su točkovi blokirani. Tako se tovari na kamion, pa se skida kod majstora - zaključuju sagovornici.