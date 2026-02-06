Slušaj vest

Maloprodajni gigant Ahold Delhaize pokrenuo je arbitražni postupak protiv Srbije zbog državnih intervencija na visinu trgovačkih marži, a samim tim i maloprodajnih cena.

Ministarka unitrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević u pisanoj izjavi za Biznis Kurir prokomentarisala je ovaj potez jednog od trgovinskih lanaca koji posluju u Srbiji.

- Vest da je „Ahold Delhaize” zatražio arbitražu pred međunarodnim sudom u Vašingtonu zbog ograničavanja marži očekivana je – to su i najavljivali, ali nismo želeli da odustanemo od Uredbe. Nama je samo interesantno: zašto sada? Zašto se pokreće arbitraža i poziva na BIT 20 dana pred istek Uredbe, a ne ranije? Pitanje je šta stoji iza toga - izjavila je ministarka Jagoda Lazarević.

Napomenula je da se Uredba o ograničenju marži nije odnosila ekskluzivno na Delez, već na sve trgovinske lance koji posluju u našoj zemlji.

- Od septembra trpimo pritiske i pretnje da će se pokrenuti arbitraža i odoleli smo pritisku da ukinemo Uredbu o ograničenju marži. Delez nije diskriminisan kao investitor ili kao jedna kompanija iz jedne zemlje - Delez je jedan od 27 trgovinskih lanaca koji su obuhvaćeni Uredbom i to je sve vreme bilo jasno i kontinuirano komunicirano sa njima - dodala je ministarka Lazarević.