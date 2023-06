Svaki vozač se barem jednom našao u situaciji kvara na putu i obično u takvim situacijama razmišljamo koga da pozovemo, zašto baš sada da mi se desi, a i uvek smo pod stresom jer razmišljamo koliko će da nas košta šlep, kao i da li imamo dovoljno novca da sve to platimo.

Pomoć na putu od sada vam dolazi sigurno bez dodatnih troškova putem VOZZi mobilne aplikacije koja je srušila stogodišnju tradiciju industrije pomoći na putu tako što rešava sve probleme u samo jednom kliku. Kako da instalirate aplikaciju, koja je cena takve pomoći na putu i koje su njene prednosti ukoliko se za nju odlučite objasnila je Nevena Stefanović, direktor marketinga VOOZi.

foto: Kurir Televizija

- U pitanju je digitalna revolucija kada je pomoć na putu u pitanju. Karakteristično za našu aplikaciju jeste što se vezuje lično za vas i vaš broj telefona. Uvek je neophodno da u situaciji kada imate problem sa vozilom na putu imate telefon pored sebe - rekla je Stefanović, a potom objasnila kako aplikacija funkcioniše:

- Kompletna procedura dešava se putem aplikacije tako što zatražite asistenciju na samo jedan klik. Pokrivena je cela Evropa. Naša mreža locira vašu lokaciju i od zavisnosti od toga kakav je kvar u pitanju dobijate asistenciju u najkraćem mogućem roku.

Istakla je da je godišnja pretplata za službu "VOZZi" znatno jeftinija od šlep službe.

03:47 POMOĆ NA PUTU PREKO SAMO JEDNOG KLIKA, NEUPOREDIVO JEFTINIJA OD ŠLEPA?! Asistencija stiže u najkraćem roku za samo 50€ godišnje

- Možemo napravirti konkretnu paralelu sa šlep službom. Pretplata paketa na godišnjem nivou za naš servis košta 50 evra u odnosu na cenu šlepa koji vas može koštati recimo od Grčke do Srbije od 1000 do 1500 evra. Usluga podrazumeva i šlep do vaše adrese u Srbiji, manju popravku na putu i popravku do 200 evra u najbližem servisu kako biste mogli da nastavite vaše putovanje, pošto većina nas ne želi da se vrati kući već da nastavi ka željenoj destinaciji. Za iznos od negde 5499 dinara pokriveni ste tokom cele godine na području cele Evrope i imate pravo na više usluga - rekla je Stefanović.

