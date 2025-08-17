Nove prevare na putevima. Koriste lažnu šlep službu kako bi vam naplatili uslugu papreno.

Austrijski auto-moto savez (ÖAMTC) upozorava na nove trikove i savetuje kako se zaštititi, jer nepoznavanje jezika i lokalnih prilika čini turiste idealnom metom.

Jedna od najčešćih prevara je takozvana "prevara sa retrovizorom", gde prevaranti bacaju predmete na automobil u pokretu, stvarajući glasnu buku. Zatim optužuju vozača za oštećenje bočnog retrovizora i zahtevaju novčanu nadoknadu na licu mesta.

Nova pretnja su lažne šlep službekoje se, naizgled slučajno, pojavljuju odmah nakon kvara na auto-putu. Pre nego što vozač stigne da pozove pomoć, ovi prevaranti nude svoje usluge. Umesto da vozilo odvezu u najbliži servis, oni ga transportuju u udaljenu i skupu radionicu, naplaćujući ogromne troškove.

Kako se zaštititi?

Jedna od metoda prevaranata je namerno sabotiranje pneumatika dok je automobil parkiran, što dovodi do kvara tokom vožnje. Čim se vozilo pokvari, prevaranti se pojavljuju i koriste priliku za krađu dragocenosti.

Pravnica iz ÖAMTC-a, Stefani Todorov, savetuje vozačima da nakon svakog nezaštićenog zaustavljanja nakratko pregledaju vozilo. "Ako ste primorani da se zaustavite na putu, najbolje je ostati u automobilu, zaključati se i, po potrebi, pozvati policiju", ističe Todorov.