Jorgovanka Tabaković je dodala da je stoga ne brine mogućnost da neke trgovine zbog ograničavanja marži zatvore prodavnice.

Ona je, na konferenciji za medije, na kojoj je predstavljen Izveštaj o inflaciji, na pitanje da li se očekuje da, osim Deleza koji je najavio zatvaranje dvadesetak prodavnica, rekla da "koliko vidi to ne brine ni ministarku trgovine" Jagodu Lazarević.

- Delez u Srbiji ostvaruje značajnu dobit. Svojeveremeno smo saznali da Delez treba da isplati 120-130 miliona evra i mi mislimo dobit, to je logično, isplate dobit i plate državi porez. Obavi se ta transakcija, međutim u izveštaju o dividendi se ne pojavljuje se taj iznos, dobijemo drugu šifru - isplata likvidacione mase", rekla je Tabaković.

Objasnila je da je Delez tada osnovao kompaniju na istoj adresi, gde je matična kompanija u Belgiji, držao je pet meseci i 130 miliona evra preneo na nju, bez dinara plaćenog poreza Srbiji.

Istakla je da je Delez fingirao postupak likvidacije da bi iz Srbije izneo dobit bez plaćanja poreza.

Obavešten i Delez

Tabaković je rekla da je to saopštila i predstavnicima kompanije.

Prema njenim rečima to je dokaz da nekome nikad nije dovoljno profita, ali da nema ni poštovanja prema državi domaćinu koji mu je obezbedio da zaradi toliki novac.

- Zbog toga ovu pretnju doživljavam, baš sa gorčinom. Zato kažem da su možda ove mere sa maržama pomalo i zakasnile- rekla je Tabaković.

Biznis Kurir poslao je upit kompaniji Delez da odgovori na ove optužbe.